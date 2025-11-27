Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.
Κεραμεικός: Ένας 44χρονος βρέθηκε στο κενό από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας
Ο 44χρονος προσγειώθηκε σε πλάτωμα στον πρώτο όροφο - Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό και αναμένεται ενημέρωση για την κατάστασή του
Στο κενό από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας, στην περιοχή του Κεραμεικού, βρέθηκε λίγο πριν τις 5:30 το απόγευμα ένας άνδρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 44χρονο ο οποίος διαμένει στην περιοχή, κοντά στη συμβολή της Πλαταιών με την Αγησιλάου και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από το μπαλκόνι και προσγειώθηκε σε πλάτωμα στον πρώτο όροφο.
Καθώς δεν ήταν προσβάσιμο το σημείο, κλήθηκε η Πυροσβεστική που με τη χρήση ειδικού γερανοφόρου οχήματος έφτασε στον 44χρονο, τον απεγκλώβισε και τον παρέδωσε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Ο άνδρας διακομίστηκε στον «Ευαγγελισμό» και αναμένεται ενημέρωση για την κατάστασή του.
Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες με τρία οχήματα, μοτοσικλετιστής διασώστης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και αστυνομικοί που διέκοψαν την κυκλοφορία και λαμβάνουν καταθέσεις για το συμβάν, με τις πρώτες πληροφορίες να μιλούν για ατύχημα.
