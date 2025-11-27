Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Μεγάλη κατολίσθηση στα Τζουμέρκα - Σπίτια βρίσκονται λίγα μέτρα από τον γκρεμό στην Άγναντα, δείτε φωτογραφίες
Κατέρρευσε και μεγάλο τοιχίο σε ακάλυπτο χώρο, ανάμεσα σε ξενοδοχείο και σπίτια
Κατολίσθηση σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Άγναντα στα Τζουμέρκα, εξαιτίας του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας και των συνεχών, έντονων βροχοπτώσεων.
Η κατολίσθηση είναι σε αγροτεμάχια του οικισμού και σε απόσταση πενήντα περίπου μέτρων από κατοικίες, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέρρευσε ένα μεγάλο τοιχίο σε ακάλυπτο χώρο, ανάμεσα σε ξενοδοχείο και σπίτια χωρίς να προκληθούν ζημιές.
Ο Δήμαρχος Χρήστος Χασιάκος είπε στο Epiruspost ότι η κατάσταση στην περιοχή παραμένει δύσκολη. Μηχανήματα και συνεργεία συνεχίζουν να δουλεύουν πυρετωδώς για να αντιμετωπίσουν άμεσα προβλήματα και να αποκαταστήσουν δρόμους και δίκτυα.
