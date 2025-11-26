Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε όλο το Λεκανοπέδιο για πάνω από 4 ώρες - Ομαλοποιείται σταδιακά η κατάσταση στους δρόμους

Η ξαφνική στάση εργασίας ως τις 6 το απόγευμα σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ μετά τον θανάσιμο τραυματισμό εργαζομένου σήμερα το πρωί, ανάγκασε τους Αθηναίους να βγουν στους δρόμους με τα αυτοκίνητά τους - Δείτε live την κίνηση