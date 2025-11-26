Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε όλο το Λεκανοπέδιο για πάνω από 4 ώρες - Ομαλοποιείται σταδιακά η κατάσταση στους δρόμους
Η ξαφνική στάση εργασίας ως τις 6 το απόγευμα σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ μετά τον θανάσιμο τραυματισμό εργαζομένου σήμερα το πρωί, ανάγκασε τους Αθηναίους να βγουν στους δρόμους με τα αυτοκίνητά τους - Δείτε live την κίνηση
Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται στους δρόμους της Αττικής μετά την έκτακτη στάση εργασίας της ΣΤΑΣΥ από τις 12:00 έως τις 18:00 στις γραμμές 1 (Κηφισιά – Πειραιάς), 2 και 3 του Μετρό και στο Τραμ.
Ο Γολγοθάς των οδηγών ξεκίνησε λίγο πριν τις 16:00 και κράτησε σχεδόν 4 ώρες, με την κατάσταση να αρχίζει να ομαλοποιείται λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Για όλο αυτό το τετράωρο, οι οδηγοί ήταν κυριολεκτικά παγιδευμένοι στα αυτοκίνητά τους, ακινητοποιημένοι σε όλους τους βασικούς οδικούς άξονες, αλλά και σε περιφερεικούς δρόμους. Κηφισός, Κηφισίας, Αττική Οδός, παραλιακή λεωφόρος, περιφερειακή Κατεχάκη ήταν ένα απέραντο πάρκινγκ.
Μεγάλα προβλήματα καταγράφηκαν και στο κέντρο της Αθήνας με τους κεντρικούς δρόμους να είναι «παγωμένοι». Χαρακτηριστικό είναι ότι οι οδηγοί που κινούνται από το Σύνταγμα προς την Αγία Παρασκευή χρειάστηκαν 1 ώρα και 10 λεπτά για να διανύσουν την απόσταση.
Σημειωτόν κινούνται τα οχήματα και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας και στη Μεσογείων.
Λίγο μετά τις 8 το βράδυ και αφού ήδη Μετρό και Ηλεκτρικός είχαν μπει στις ράγες από τις 6 το απόγευμα, η κατάσταση στους δρόμους θύμιζε μια κανονική ημέρα με κάπως μεγαλύτερη κίνηση.
Δείτε εδώ τον live χάρτη με την κίνηση στους δρόμους
Πότε λήγει η στάση εργασίαςΥπενθυμίζεται ότι η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, 26/11, έκτακτη στάση εργασίας από τις 12:00 έως τις 18:00 στις γραμμές 1 (Κηφισιά – Πειραιάς), 2 και 3 του Μετρό και στο Τραμ.
Η απόφαση για την έκτακτη αυτή στάση εργασίας τόσο σε μετρό όσο και σε τραμ, έγινε γνωστή το πρωί της Τετάρτης.
Η έκτακτη στάση εργασίας πραγματοποιείται ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των Σωματείων των εργαζόμενων της ΣΤΑΣΥ μετά τον θανάσιμο τραυματισμό εργαζομένου σήμερα το πρωί, ενώ έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12:30 στον σταθμό Πειραιά.
Ενίσχυση των λεωφορειακών γραμμών ανακοίνωσε η ΟΣΥΤην ίδια ώρα σε ανακοίνωσή του η ΟΣΥ αναφέρει ότι έχει προχωρήσει σε ενίσχυση των λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρετούν το κέντρο της Αθήνας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Ο.ΣΥ. ενημερώνει ότι: Λόγω της έκτακτης στάσης εργασίας στις γραμμές του Μετρό και στο Τραμ, προχώρησε άμεσα σε ενίσχυση των λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρετούν το κέντρο της Αθήνας και κινούνται σε άξονες του για τη διευκόλυνση του επιβατικού κοινού και τη μείωση των καθυστερήσεων.
Παράλληλα, εξυπηρέτησε άμεσα δύο αιτήματα οργανωμένης μετακίνησης μαθητικών ομάδων, οι οποίες είχαν μεταβεί στο
κέντρο της πόλης για εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Η μεταφορά τους προς τον τελικό προορισμό πραγματοποιήθηκε με ειδικό δρομολόγιο, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και ομαλή επιστροφή τους.
Το Κέντρο Διαχείρισης Εποπτείας της Ο.ΣΥ. σε συνεργασία με τους Επόπτες που βρίσκονται στο δίκτυο , παρακολουθεί την εξέλιξη της επιβατικής κίνησης προκειμένου να προχωρήσει σε άμεση παρέμβαση, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο».
