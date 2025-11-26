Έμφραγμα στο Μετρό μετά την λήξη της στάσης εργασίας
Εκατοντάδες πολίτες έσπευσαν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα σταθερής τροχιάς αμέσως μετά τη λήξη της στάσης εργασίας
Το αδιαχώρητο επικρατεί στον σταθμό του Μετρό της Αθήνας στο Σύνταγμα με εκατοντάδες επιβάτες να πλημμυρίζουν τις αποβάθρες με τη λήξη της στάσης εργασίας και την επανέναρξη των δρομολογίων.
Και ενώ συχνά το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί εικόνες μεγάλου συνωστισμού με κόσμο έως και τις κυλιόμενες σκάλες πριν από τις αποβάθρες, σήμερα το απόγευμα ο κόσμος έκανε τεράστιες ουρές από το επίπεδο των εκδοτηρίων και του ελέγχου των εισιτηρίων.
Όπως είναι γνωστό, η ΣΤΑΣΥ προχώρησε σήμερα σε έκτακτη στάση εργασίας από τις 12:00 έως τις 18:00 στις γραμμές 1 (Κηφισιά – Πειραιάς), 2 και 3 του Μετρό και στο Τραμ μετά τον θανάσιμο τραυματισμό εργαζομένου το πρωί.
Η ακινητοποίηση των τρένων προκάλεσε πολλά προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών σε όλο το λεκανοπέδιο με την κίνηση να παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένη σε όλους τους δρόμους της πρωτεύουσας.
Λίγο πριν την λήξη της στάσης εργασίας το απόγευμα της Τετάρτης, στον σταθμό του Συντάγματος όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που εξασφάλισε το protothema.gr εκατοντάδες πολίτες ανέμεναν την επαναλειτουργία των τρένων.
Δείτε φωτογραφίες:
