Μετρό σήμερα: Έκλεισαν οι σταθμοί και ο ΗΣΑΠ - Πότε λήγει η στάση εργασίας και ξεκινούν πάλι τα δρομολόγια
Έκτακτη στάση εργασίας σήμερα σε μετρό και τραμ μετά το εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά - Οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12:30 στον σταθμό Πειραιά
Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, 26/11, έκτακτη στάση εργασίας από τις 12:00 έως τις 18:00 στις γραμμές 1 (Κηφισιά – Πειραιάς), 2 και 3 του Μετρό και στο Τραμ.
Η απόφαση για την έκτακτη αυτή στάση εργασίας τόσο σε μετρό όσο και σε τραμ, έγινε γνωστή το πρωί της Τετάρτης.
Η έκτακτη στάση εργασίας πραγματοποιείται ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των Σωματείων των εργαζόμενων της ΣΤΑΣΥ μετά τον θανάσιμο τραυματισμό εργαζομένου σήμερα το πρωί, ενώ έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12:30 στον σταθμό Πειραιά.
Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ Πειραιά, όταν 50χρονος αρχιτεχνίτης καταπλακώθηκε από μηχανήματα.
Πυροσβεστική, ΕΛΑΣ και ΕΚΑΒ έκαναν αγωνιώδεις προσπάθειες να τον σώσουν και τον μετέφεραν στο Τζάνειο. Κατά πληροφορίες, ήταν εν ζωή στο ασθενοφόρο όμως κατέληξε στο νοσοκομείο.
Για το δυστύχημα έχουν προσαχθεί επτά άτομα από το συνεργείο του ΗΣΑΠ Πειραιά.
Σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ αναφέρει:
«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζουμε την οδύνη μας για το χαμό εν ώρα καθήκοντος ενός συναδέλφου μας επί σειρά ετών και μέλους της οικογένειας των Σταθερών Συγκοινωνιών.
Ο θανάσιμος τραυματισμός του εργαζόμενου της ΣΤΑ.ΣΥ, αρχιτεχνίτη τροχαίου υλικού, επήλθε το πρωί της Τετάρτης 26/11, κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά.
Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος.
Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν οι Αρχές σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣΥ».
Η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων ΣΤΑΣΥΑνακοίνωση για την έκτακτη στάση εργασίας στα μέσα σταθερής τροχιάς, Μετρό ( Γραμμές 1,2&3) και Τραμ, λόγω του εργατικού δυστυχήματος που συνέβη σήμερα το πρωί, εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων ΣΤΑΣΥ, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.
Η ανακοίνωση των εργαζομένων έχει ως εξής:
«Σήμερα το πρωί, συνέβη σοβαρό εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο των ΗΣΑΠ στον Πειραιά. Συνάδελφος Τεχνικός, καταπλακώθηκε από βαρύ ηλεκτρονικό εξοπλισμό! Μετά τον απεγκλωβισμό του από την Π.Υ., διακομίστηκε στο ΤΖΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.
Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των ιατρών, ο συνάδελφος κατέληξε! Οι εργαζόμενοι στις σταθερές συγκοινωνίες Στέλνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του και προχωρούμε σε Στάση εργασίας, σήμερα 26 Νοεμβρίου 2025, από τις Δώδεκα (12) το μεσημέρι έως τις Έξι (6) το απόγευμα. Στις 12:30 μμ., θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ στον ΠΕΙΡΑΙΑ! Θα επανέλθουμε με νέα ανακοίνωση για τις λεπτομέρειες και τις αιτίες αυτού του τραγικού συμβάντος».
