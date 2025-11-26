Μετρό σήμερα: Έκλεισαν οι σταθμοί και ο ΗΣΑΠ - Πότε λήγει η στάση εργασίας και ξεκινούν πάλι τα δρομολόγια

Η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων ΣΤΑΣΥ

Ανακοίνωση για την έκτακτη στάση εργασίας στα μέσα σταθερής τροχιάς, Μετρό ( Γραμμές 1,2&3) και Τραμ, λόγω του εργατικού δυστυχήματος που συνέβη σήμερα το πρωί, εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων ΣΤΑΣΥ, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.Η ανακοίνωση των εργαζομένων έχει ως εξής:«Σήμερα το πρωί, συνέβη σοβαρό εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο των ΗΣΑΠ στον Πειραιά. Συνάδελφος Τεχνικός, καταπλακώθηκε από βαρύ ηλεκτρονικό εξοπλισμό! Μετά τον απεγκλωβισμό του από την Π.Υ., διακομίστηκε στο ΤΖΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των ιατρών, ο συνάδελφος κατέληξε! Οι εργαζόμενοι στις σταθερές συγκοινωνίες Στέλνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του και προχωρούμε σε Στάση εργασίας, σήμερα 26 Νοεμβρίου 2025, από τις Δώδεκα (12) το μεσημέρι έως τις Έξι (6) το απόγευμα. Στις 12:30 μμ., θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ στον ΠΕΙΡΑΙΑ! Θα επανέλθουμε με νέα ανακοίνωση για τις λεπτομέρειες και τις αιτίες αυτού του τραγικού συμβάντος».