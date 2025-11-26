Εργατικό δυστύχημα στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ Πειραιά: Νεκρός 50χρονος αρχιτεχνίτης, επτά προσαγωγές
Καταπλακώθηκε από μηχανήματα, μεταφέρθηκε στο Τζάνειο και εκεί κατέληξε
Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ Πειραιά, όταν 50χρονος αρχιτεχνίτης καταπλακώθηκε από μηχανήματα.
Πυροσβεστική, ΕΛΑΣ και ΕΚΑΒ έκαναν αγωνιώδεις προσπάθειες να τον σώσουν και τον μετέφεραν στο Τζάνειο. Κατά πληροφορίες, ήταν εν ζωή στο ασθενοφόρο όμως κατέληξε στο νοσοκομείο.
Για το δυστύχημα έχουν προσαχθεί επτά άτομα από το συνεργείο του ΗΣΑΠ Πειραιά.
Σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ αναφέρει:
«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζουμε την οδύνη μας για το χαμό εν ώρα καθήκοντος ενός συναδέλφου μας επί σειρά ετών και μέλους της οικογένειας των Σταθερών Συγκοινωνιών.
Ο θανάσιμος τραυματισμός του εργαζόμενου της ΣΤΑ.ΣΥ, αρχιτεχνίτη τροχαίου υλικού, επήλθε το πρωί της Τετάρτης 26/11, κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά.
Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος.
Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν οι Αρχές σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣΥ».
