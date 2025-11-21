Πειραιάς: Με το δεκατιανό της πνίγηκε η 13χρονη στο Ειδικό Σχολείο - Οι αγωνιώδεις προσπάθειες να σωθεί
Βίντεο δείχνει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να μπαίνει ανάποδα στον δρόμο μαζί με μηχανή της ΔΙΑΣ για να φτάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στο σχολείο
Τραγικός ήταν ο θάνατος για το 13χρονο παιδί που έχασε τη ζωή του στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Πειραιά το πρωί της Παρασκευής όταν πνίγηκε από τροφή.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Παιδείας το 13χρονο κοριτσάκι πνίγηκε την ώρα που έτρωγε το δεκατιανό του.
Κατά την ίδια ενημέρωση τη στιγμή εκείνη παρόντες ήταν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό καθώς το κοριτσάκι αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, ο δάσκαλος αλλά και ο σχολικός νοσηλευτής. Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας το παιδί βρισκόταν μαζί με άλλα δύο παιδάκια στο δεκατιανό υπό την επίβλεψη του προσωπικού. Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο σχολείο υπηρετούν 25 άτομα (εκπαιδευτικοί, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, νοσηλευτής) για τις ανάγκες των 30 μαθητών του, όπως προβλέπεται.
Αρχικά το παιδί προσπάθησαν να σώσουν με ΚΑΡΠΑ οι επαγγελματίες υγείας του Κέντρου Υγείας Κερατσινίου αλλά και ενός ιδιωτικού διαγνωστικού κέντρου που είναι κοντά στο ειδικό σχολείο.
Στη συνέχεια το παιδί παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό που συνέχισε εντατικά τις προσπάθειες αναζωογόνησης. Όπως φαίνεται, μάλιστα, σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας μια ομάδα ΔΙΑΣ ήταν μπροστά από το όχημα του ΕΚΑΒ για να μπει το ασθενοφόρο ανάποδα στο στενό που βρίσκεται το σχολείο.
Το ρολόι γράφει 10:38 και στο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται μια μηχανή της ΔΙ.ΑΣ. να μπαίνει ανάποδα στην οδό Παλαμηδίου προκειμένου να ανοίξει το δρόμο για το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ακολουθεί μια μηχανή με έναν διασώστη του ΕΚΑΒ και από πίσω το ασθενοφόρο που κατευθύνεται με μεγάλη ταχύτητα προς την είσοδο του σχολείου και φτάνει μέχρι το προαύλιο. Ακριβώς από πίσω ένας Αστυνομικός της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τρέχει για να βοηθήσει το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ενώ οι εργαζόμενοι στα διπλανά καταστήματα έχουν βγει στο δρόμο ανάστατοι.
«Το ασθενοφόρο έφτασε πολύ γρήγορα και μπήκε μέσα στο σχολείο. Οι αστυνομικοί έκοψαν πολύ γρήγορα τον δρόμο» περιέγραψε εργαζόμενος στην περιοχή.
Το παιδί, τελικά, διακομίστηκε στο Γενικό κρατικό νοσοκομείο Νίκαιας όπου ανέλαβαν εκτάκτως οι γιατροί, καθώς δεν εφημέρευε, ωστόσο οι προσπάθειές τους δεν απέδωσαν. Μετά την τραγική κατάληξη για τη 13χρονη, προσήχθησαν ο διευθυντής του σχολείου και ένας εκπαιδευτικός.
Στα 5 τμήματα φοιτούν 4 μαθητές και στα 2 τμήματα φοιτούν 5 μαθητές στο καθένα. Τα τμήματα χωρίζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών μετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.
Συγκεκριμένα στο σχολείο αυτή τη στιγμή υπηρετούν :
- 8 δάσκαλοι ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
- 5 μέλη ειδικού βοηθητικού προσωπικού
- 1 νοσηλευτής
- 1 λογοθεραπευτής
- 1 εργοθεραπευτής
- 1 φυσικοθεραπευτής
- 2 ψυχολόγοι
- 1 κοινωνικός λειτουργός
- 1 γυμναστής ειδικής φυσικής αγωγής
- 1 μουσικός ειδικής αγωγής
- 1 πληροφορικής ειδικής αγωγής
- 1 καλλιτεχνικών ειδικής αγωγής
- 1 θεατρικών σπουδών ειδικής αγωγής
Συλλυπητήρια από την Υπουργό Παιδείας
Τα συλλυπητήρια στην οικογένεια της 13χρονης που έχασε τη ζωή της, εξέφρασε σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.
Τι λέει το υπουργείο Παιδείας για τη στελέχωση του σχολείουΕν τω μεταξύ σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, το 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Πειραιά, ήταν πλήρως στελεχωμένο με 25 εκπαιδευτικούς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που καλύπτουν τις ανάγκες 30 μαθητών και μαθητριών όπως προβλέπεται για τα Ειδικά Σχολεία.
«Είναι πολύ βαριά η οδύνη μου, ως Υπουργού και εκπαιδευτικού, για την απώλεια της μικρής μαθήτριας, η οποία, παρά το γεγονός ότι έγινε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν, έφυγε από κοντά μας», ανέφερε η κα. Ζαχαράκη και πρόσθεσε: «Ακόμη μεγαλύτερη είναι η οδύνη των δασκάλων και ειδικών του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά, που βίωσαν την αγωνία και είδαν τις προσπάθειές τους να κρατήσουν στη ζωή την μικρή Ειρήνη να μην έχουν αποτέλεσμα».
Η υπουργός, επίσης, κάνοντας αναφορά στα όσα συνέβησαν, σημείωσε: «Όταν χάνεται ένα παιδί, τα λόγια γίνονται φτωχά και χωρίς αξία. Αξία έχει όμως, να γνωρίζουν όλοι ότι από όλους έγιναν όσα έπρεπε».
«Θεωρώ υποχρέωση όλων, αυτή τη στιγμή, να σεβαστούμε την οδύνη της οικογένειας αλλά και την αγωνία των άλλων οικογενειών που εμπιστεύονται τα παιδιά τους στα χέρια της Πολιτείας», ανέφερε και κατέληξε: «Με απόλυτο σεβασμό στην απώλεια του παιδιού, θα στηρίξουμε την κοινότητα του σχολείου, τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς, τις οικογένειες».
Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη:
«Είναι πολύ βαριά η οδύνη μου, ως Υπουργού και εκπαιδευτικού, για την απώλεια της μικρής μαθήτριας, η οποία, παρά το γεγονός ότι έγινε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν, έφυγε από κοντά μας. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η οδύνη των δασκάλων και ειδικών του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά, που βίωσαν την αγωνία και είδαν τις προσπάθειές τους να κρατήσουν στη ζωή την μικρή Ειρήνη να μην έχουν αποτέλεσμα.
Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια. Όταν χάνεται ένα παιδί, τα λόγια γίνονται φτωχά και χωρίς αξία. Αξία έχει όμως, να γνωρίζουν όλοι ότι από όλους έγιναν όσα έπρεπε.
Δίπλα στο παιδί βρίσκονταν ο δάσκαλός του, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και ο σχολικός νοσηλευτής. Εκλήθη άμεσα από τον Διευθυντή του σχολείου, όχι μόνο το ΕΚΑΒ αλλά και οι γιατροί από το διπλανό Κέντρο Υγείας, που έσπευσαν εντός ολίγων λεπτών. Το ασθενοφόρο, με την συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, μετέφερε το παιδί άμεσα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Εκεί ανέλαβαν, παρότι δεν εφημέρευαν, οι γιατροί.
Θεωρώ υποχρέωση όλων, αυτή τη στιγμή, να σεβαστούμε την οδύνη της οικογένειας αλλά και την αγωνία των άλλων οικογενειών που εμπιστεύονται τα παιδιά τους στα χέρια της Πολιτείας. Οφείλω λοιπόν να αποκρούσω κάθε ανακρίβεια που σχετίζεται με την λειτουργία του συγκεκριμένου σχολείου.
