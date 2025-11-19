Η κίνηση τώρα στους δρόμους live: Πρωινό μποτιλιάρισμα στην Αττική (19/11) - Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Αττική Οδό και Σκαραμαγκά
Η κίνηση τώρα στους δρόμους live: Πρωινό μποτιλιάρισμα στην Αττική (19/11) - Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Αττική Οδό και Σκαραμαγκά

Σε ποιους δρόμους της Αθήνας σημειώνονται καθυστερήσεις στην κίνηση των αυτοκινήτων

Η κίνηση τώρα στους δρόμους live: Πρωινό μποτιλιάρισμα στην Αττική (19/11) - Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Αττική Οδό και Σκαραμαγκά
Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους από νωρίς το πρωί της Τετάρτης. 

Σημαντικά προβλήματα υπάρχουν αυτή την ώρα στον ανοδικό άξονα της Συγγρού - Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου - Βασιλίσσης Σοφίας έως το Μέγαρο Μουσικής.

Συγκεκριμένα, η κατάσταση στον Κηφισό είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Στον ρεύμα καθόδου τα προβλήματα ξεκινούν λίγο μετά τις Τρεις Γέφυρες και φτάνουν έως και την Πέτρου Ράλλη ενώ στην άνοδο, «κόκκινο» σημειώνεται από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Εικόνα της κίνησης τώρα, 09:20

Η κίνηση τώρα στους δρόμους live: Πρωινό μποτιλιάρισμα στην Αττική (19/11) - Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Αττική Οδό και Σκαραμαγκά



Παράλληλα, με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν όσοι βρεθούν σε δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Αλεξάνδρας, στην Πατησίων, στη Βασιλίσσης Σοφίας, στη Βασιλίσσης Αμαλίας καθώς και στη Συγγρού.

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα δυο ρεύματα της Αττικής Οδού.

Συγκεκριμένα,

-Καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

-10΄-15' από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας,
-15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

-10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας, 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.

Τέλος, σημαντικές καθυστερήσεις υπάρχουν στα δύο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφεια, τις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στις Κατεχάκη και Κανελλοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στη Μεσογείων και στη Βάρης - Κορωπίου από τη Βάρη προς τη Σχολή Ευελπίδων.



