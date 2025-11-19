Η κίνηση τώρα στους δρόμους live: Πρωινό μποτιλιάρισμα στην Αττική (19/11) - Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Αττική Οδό και Σκαραμαγκά

Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα:-10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας, 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.Τέλος, σημαντικές καθυστερήσεις υπάρχουν στα δύο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφεια, τις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στις Κατεχάκη και Κανελλοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στη Μεσογείων και στη Βάρης - Κορωπίου από τη Βάρη προς τη Σχολή Ευελπίδων.