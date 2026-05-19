Αλλαγή φρουράς με Εύζωνες να είναι ντυμένοι με την παραδοσιακή ποντιακή φορεσιά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Γενοκτονία Ποντίων Πλατεία Συντάγματος Προεδρική Φρουρά Πόντιοι

Εντυπωσιακές εικόνες από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη σήμερα Ημερά Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων, με τους έυζωνες της Προεδρικής Φρουράς να ντύνονται την τιμημημένη ποντιακή στολή

Περηφάνεια και συγκίνηση προκάλεσε στους παρευρισκόμενους ο φόρος τιμής που απέδωσε για ακόμη μια φορά η Προεδρική Φρουρά για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, όπου Εύζωνες φόρεσαν την παραδοσιακή ποντιακή στολή και φύλαξαν σκοπία.

Οι εικόνες είναι πραγματικά εντυπωσιακέ με τους ένστολους να είναι ντυμένοι την ιστορική ολόμαυρη φορεσιά των Ποντίων, δείγμα ανδρείας, θάρρους και αυταπάρνησης, την ώρα που οι κεντρικές εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου πραγματοποιούνταν και φέτος στην Πλατεία Συντάγματος από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος.

Με απόλυτα συντονισμένες και αρμονικές κινήσεις οι Πόντιοι σκοποί ακολούθησαν πιστά το τελετουργικό της αλλαγής φρουράς, ενώ όσοι είχαν την τύχη να είναι παρόντες στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη την ώρα εκείνη να απολαμβάνουν ένα μοναδικό θέαμα. 

