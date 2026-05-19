Συνελήφθησαν δύο γυναίκες για τηλεφωνική απάτη σε βάρος 80χρονης στην Καστοριά
ΕΛΛΑΔΑ
Καστοριά Τηλεφωνική απάτη

Συνελήφθησαν δύο γυναίκες για τηλεφωνική απάτη σε βάρος 80χρονης στην Καστοριά

Προσποιήθηκαν τους εφοριακούς – Κατασχέθηκαν κοσμήματα, λίρες και κινητά τηλέφωνα

Συνελήφθησαν δύο γυναίκες για τηλεφωνική απάτη σε βάρος 80χρονης στην Καστοριά
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στην σύλληψη δύο αλλοδαπών γυναικών, ηλικίας 31 και 35 ετών προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Καστοριά καθώς οι δύο γυναίκες εμπλέκονται σε υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος 80χρονης, από την οποία απέσπασαν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 18 Μαΐου, από αστυνομικούς. Η έρευνα ξεκίνησε όταν άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την 80χρονη, προσποιούμενος υπάλληλο της εφορίας και επικαλούμενος υποτιθέμενες φορολογικές οφειλές. Με το πρόσχημα αυτό, την έπεισε να παραδώσει κοσμήματα, χρυσαφικά, λίρες και το ποσό των 200 ευρώ.

Στη συνέχεια, η 31χρονη μετέβη στην οικία της ηλικιωμένης και παρέλαβε τα τιμαλφή, ενώ αποχώρησε από το σημείο με όχημα που οδηγούσε η 35χρονη συνεργός της. Η άμεση ενημέρωση της Αστυνομίας από την 80χρονη οδήγησε στην κινητοποίηση των αρχών και τον εντοπισμό του οχήματος σε περιοχή της Καστοριάς, όπου και πραγματοποιήθηκε η σύλληψη.

19052026 Σύλληψη -2- γυναικων για τηλεφωνικές απάτες


Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο όχημα και στην κατοχή των συλληφθεισών κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, τα αφαιρεθέντα αντικείμενα και τα 200 ευρώ, τα οποία αποδόθηκαν στην 80χρονη. Επιπλέον, εντοπίστηκαν και άλλα κοσμήματα και χρυσαφικά, για τα οποία δεν υπήρξε αιτιολόγηση κατοχής, με τις αρχές να διερευνούν την προέλευσή τους.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του τρίτου συνεργού, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του τηλεφωνητή στην απάτη, καθώς και για τυχόν εμπλοκή των συλληφθεισών σε παρόμοιες υποθέσεις.

Οι δύο γυναίκες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Νεστορίου Καστοριάς.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Μια πιο καθαρή πόλη ξεκινάει από εμάς και τη Sanitas

Με αγάπη για την καθαριότητα και τους εργαζομένους στην καθαριότητα, η Sanitas προσφέρει τις απαιτούμενες πρακτικές λύσεις και δείχνει τον τρόπο που μικρές πράξεις φροντίδας γίνονται στάσεις ζωής και αλλάζουν την καθημερινότητα όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης