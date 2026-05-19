Συνελήφθησαν δύο γυναίκες για τηλεφωνική απάτη σε βάρος 80χρονης στην Καστοριά
Προσποιήθηκαν τους εφοριακούς – Κατασχέθηκαν κοσμήματα, λίρες και κινητά τηλέφωνα
Στην σύλληψη δύο αλλοδαπών γυναικών, ηλικίας 31 και 35 ετών προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Καστοριά καθώς οι δύο γυναίκες εμπλέκονται σε υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος 80χρονης, από την οποία απέσπασαν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 18 Μαΐου, από αστυνομικούς. Η έρευνα ξεκίνησε όταν άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την 80χρονη, προσποιούμενος υπάλληλο της εφορίας και επικαλούμενος υποτιθέμενες φορολογικές οφειλές. Με το πρόσχημα αυτό, την έπεισε να παραδώσει κοσμήματα, χρυσαφικά, λίρες και το ποσό των 200 ευρώ.
Στη συνέχεια, η 31χρονη μετέβη στην οικία της ηλικιωμένης και παρέλαβε τα τιμαλφή, ενώ αποχώρησε από το σημείο με όχημα που οδηγούσε η 35χρονη συνεργός της. Η άμεση ενημέρωση της Αστυνομίας από την 80χρονη οδήγησε στην κινητοποίηση των αρχών και τον εντοπισμό του οχήματος σε περιοχή της Καστοριάς, όπου και πραγματοποιήθηκε η σύλληψη.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο όχημα και στην κατοχή των συλληφθεισών κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, τα αφαιρεθέντα αντικείμενα και τα 200 ευρώ, τα οποία αποδόθηκαν στην 80χρονη. Επιπλέον, εντοπίστηκαν και άλλα κοσμήματα και χρυσαφικά, για τα οποία δεν υπήρξε αιτιολόγηση κατοχής, με τις αρχές να διερευνούν την προέλευσή τους.
Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του τρίτου συνεργού, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του τηλεφωνητή στην απάτη, καθώς και για τυχόν εμπλοκή των συλληφθεισών σε παρόμοιες υποθέσεις.
Οι δύο γυναίκες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Νεστορίου Καστοριάς.
