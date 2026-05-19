Δείτε βίντεο: Ξαφνικό μπουρίνι του Μάη με βροχή έπληξε την Αττική, άστατος και αύριο ο καιρός

Κλείσιμο

Ξάφνιασε τους Αθηναίους η βροχή νωρίς το βράδυ της Τρίτης, οι οποίοι αναζήτησαν στεγνά σημεία ή έβγαλαν τις ομπρέλες.Μέσα σε λίγα λεπτά, το σκηνικό άρχισε να θυμίζει «βαθύ» φθινόπωρο, καθώς άρχισαν να ξεπροβάλουν ομπρέλες και αδιάβροχα, ενώ άλλοι αναζήτησαν στεγανά, στους σταθμούς του μετρό.Δείτε βίντεο:Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών,Πιο αναλυτικά, στην αρχή του εικοσιτετραώρου τοπικές βροχές ή καταιγίδες θα εκδηλώνονται σε περιοχές της ανατολικής και βόρειας χώρας, φαινόμενα που έως το ξημέρωμα θα σταματήσουν. Για το υπόλοιπο της ημέρας σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν δίνοντας τοπικές βροχές ή και σποραδικές καταιγίδες σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στη Δυτική Ελλάδα θα είναι τοπικά περιορισμένη.Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 6 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 26-28, στη Θεσσαλία από 9 έως 26-28 βαθμούς, στην Ήπειρο από 9 έως 24-26, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 25-28, στα Επτάνησα από 13 έως 23-24 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 23-25.Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί με εντάσεις 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ.Στην Αττική στην αρχή της ημέρας ενδέχεται να εκδηλώνονται αναμένονται τοπικές βροχές που κατά τη διάρκεια της νύχτας θα σταματήσουν. Για το υπόλοιπο της ημέρας θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 -27 βαθμούς Κελσίου.Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.