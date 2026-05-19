Ολυμπιονίκες μίλησαν σε μαθητές από πέντε ηπείρους για το fair play
Το Γυμνάσιο Αρχαίας Ολυμπίας, το Δημοτικό σχολείο Σταυρακίου Ιωαννίνων και το σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας Λουμπουμπάσι Λ. Δ. του Κονγκό συμμετείχαν στο πρόγραμμα με ομιλητή - παρουσιαστή για το fair play τον ασημένιο Ολυμπιονίκη και Παγκόσμιο Πρωταθλητή της κωπηλασίας, Δημήτρη Μούγιο
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας Ημέρα Fair Play - Ευ Αγωνίζεσθαι, τα 15 σχολεία από τις πέντε ηπείρους, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα International Fair Play Passport-Olympia Club είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την Τρίτη 19 Μαΐου 2026 σε ωριαίες συνδέσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα παρουσιάσεων για τη συγκεκριμένη δράση, Έλληνες Ολυμπιονίκες που τους μίλησαν, μεταξύ άλλων, για το fair play και το ευ αγωνίζεσθαι.
«Κάθε χρόνο, σε όλο τον κόσμο τιμούμε την Παγκόσμια Ημέρα Fair Play, για να μας υπενθυμίζει πόσο σημαντικές είναι αξίες όπως ο σεβασμός, η ειλικρίνεια, η ισότητα, η φιλία, η ειρήνη και η ομαδικότητα, τόσο στον αθλητισμό όσο και στην καθημερινή ζωή. Τα Ηνωμένα Έθνη καθιέρωσαν αυτή τη σημαντική ημέρα, γιατί το fair play συμβάλλει στην ένωση των ανθρώπων, στην προώθηση της ειρήνης και στη διάδοση θετικών αξιών σε παιδιά και ενήλικες σε όλο τον κόσμο», αναφέρει ο δρ Γιώργος Βλάχος Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής.
Όπως προσθέτει: «Το fair play σημαίνει να τηρούμε τους κανόνες, να σεβόμαστε τους άλλους και να προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο με καλοσύνη, ήθος και ακεραιότητα. Δεν αφορά μόνο το παιχνίδι ή τους κανόνες ενός αγώνα· αφορά κυρίως τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε στους άλλους, τον τρόπο που διαχειριζόμαστε την επιτυχία και την αποτυχία, αλλά και τις επιλογές που κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή. Είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για όλους τους νέους ανθρώπους και στις πέντε ηπείρους, καθώς δείχνει ότι ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός καλύτερου, πιο δίκαιου και πιο ενωμένου κόσμου».
Στις 12.00 ώρα Ελλάδας το μεσημέρι της Τρίτης 19/5, συμμετείχαν τα τρία ελληνικά σχολεία του προγράμματος: Το Γυμνάσιο Αρχαίας Ολυμπίας, το Δημοτικό σχολείο Σταυρακίου Ιωαννίνων και το σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας Λουμπουμπάσι Λ. Δ. του Κονγκό με ομιλητή - παρουσιαστή για το fair play τον ασημένιο Ολυμπιονίκη και Παγκόσμιο Πρωταθλητή της κωπηλασίας, κ. Δημήτρη Μούγιο.
Την παρουσίαση συντόνισε ο κ. Γεώργιος Βλάχος, ο οποίος καταγράφει τις εντυπώσεις από την επικοινωνία με τον Ολυμπιονίκη Δημήτρη Μούγιο: «Ο καθένας διαπιστώνει αμέσως ότι πρόκειται για έναν πολύ συγκροτημένο άνθρωπο και αθλητή που στη ζωή του προχωρά βήμα-βήμα με σταθερούς βραχυπρόθεσμους στόχους, τους οποίους και υλοποιεί χάρη στα χαρίσματα που διαθέτει: Υπομονή, επιμονή, πειθαρχία, σωστή οργάνωση και προγραμματισμό και πάντα με προσήλωση και αφοσίωση στο στόχο του, στο χρέος, όπως ο ίδιος το αποκαλεί: Στο να κάνει κάθε φορά το καλύτερο, να βελτιώσει όσο περισσότερο μπορεί τον εαυτό του και παράλληλα να εφαρμόζει και να μεταδίδει τις αρχές και τις αξίες του Ολυμπιακού Ιδεώδους».
Απευθυνόμενος στους μαθητές και στις μαθήτριες, ο κ.Μούγιος ανέδειξε την αξία του ευ αγωνίζεσθαι (fair play) στον αθλητισμό, αλλά περισσότερο στην ζωή μας, μίλησε για το πλαίσιο του ευ αγωνίζεσθαι στην ζωή και στον αθλητισμό. Μίλησε, επίσης, για το international fair play passport και την αξία του, το οποίο είναι ένα εργαλείο που προάγει το ευ αγωνίζεσθαι και αποτελεί πρότυπο συμπεριφορά και φιλοσοφία ζωής, για την Ένωση Ολυμπιονικών και το έργο τους προς την κατεύθυνση της μετάδοσης και καλλιέργειας Ολυμπιακών Αξιών, καθώς και για την προσωπική του πορεία στον αθλητισμό και στο άθλημά του.
Οι μαθητές και των τριών σχολείων αφού παρακολούθησαν τον Ολυμπιονίκη, του υπέβαλαν πολλές ερωτήσεις επάνω σε θέματα που τους ενδιέφεραν.
Καθοριστική για την πραγματοποίηση της δράσης, ήταν η συμβολή της Ντενίζ Παπαγοπούλου, υπεύθυνης του προγράμματος International Fair Play Passport-Olympia Club, για την οργάνωση αυτών των παρουσιάσεων ενώ σημαντική ήταν η υποστήριξη των εκπαιδευτικών των τριών σχολείων.
