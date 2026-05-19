«Έχω πάει σε ψυχολόγο»: Σε σοκ η συνοδηγός του 44χρονου οδηγού του φονικού τροχαίου στη Ρόδο
Η γυναίκα που βρισκόταν μέσα στην γκρι BMW την στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης έχει υποστεί τραύματα στο θώρακα και στον σβέρκο
Η γυναίκα η οποία ήταν συνοδηγός στην γκρι BMW που οδηγούσε ο 44χρονος κατά τη διάρκεια του φονικού τροχαίου στη Ρόδο με θύματα μια 57 μητέρα και την 26χρονη κόρη της, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά τις στιγμές που βίωσε.
Η συνοδηγός, όπως είπε στο Live News, έχει απευθυνθεί σε ψυχολόγο προκειμένου να διαχειριστεί τα όσα έζησε ενώ σωματικά δεν είναι καλά, καθώς από την σφοδρότητα του τροχαίου, έχει χτυπήσει τόσο στον θώρακα όσο και στον σβέρκο.
«Είμαι καλά, σε κατάσταση σοκ. Έχω πάει σε ψυχολόγο. Πονάω. Δεν είμαι καλά. Έχω χτυπήσει. Στον θώρακα και στο σβέρκο» ανέφερε η γυναίκα στo Mega.
«Αυτός μας λέει ότι εγώ δεν πέρασα με κανένα κόκκινο και έγινε ένα... μου έκοψε το δρόμο και ότι έκανε αναστροφή από το απέναντι ρεύμα. Αυτό μας λέει» ανέφερε η αδερφή του, χθες, στο Live News του Mega ενώ τον περιγράφει ως έναν έμπειρο οδηγό που όμως του αρέσει η ταχύτητα.
Όπως μετέφερε η αδερφή του, ο 44χρονος ιδιοκτήτης της γκρι BMW υποστήριξε στην συνομιλία τους πως δεν έτρεχε και πως το φανάρι στην πορεία του ήταν πράσινο όταν πέρασε.
«Ακούμε διάφορα τώρα, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω τώρα. Χάθηκαν δύο ψυχές. Η κακιά στιγμή ήταν αυτή η στιγμή εκεί. Εμένα μου είπε "Δεν έτρεχα. Το φανάρι ήταν πράσινο όταν πέρασα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει". Αυτό το πράγμα μου είπε. Τώρα περιμένω να δω τι θα γίνει με την αστυνομία. Έχει δύο παιδιά. Έχει δύο επιχειρήσεις. Είναι επαγγελματίας οδηγός. Δεν είναι να πεις ότι ήταν ένας άσχετος οδηγός. Απλώς του αρέσει η ταχύτητα. Του αρέσει να πηγαίνει σε αγώνες, τρέχει σε αγώνες. Είναι έμπειρος, πολύ έμπειρος οδηγός. Κανένας δεν είχε πρόθεση να γίνει αυτό. Δεν είμαι εγώ η υπεύθυνη που θα μπορέσω να κρίνω, ας πούμε, το πώς οδηγούσε αυτός και το τι έγινε. Ούτε τις κοπέλες θέλαμε να πεθάνουν. Γιατί και αυτές ήταν πολύ γνωστές εδώ πέρα στη Ρόδο. Τις ήξερα και αυτές. Αλλά από εκεί και πέρα ότι και να πω άδικα θα το πω. Να πω ότι είναι καλό παιδί. Και αυτές καλές ήταν. Όλοι καλοί είμαστε. Ότι η ταχύτητα είναι η ταχύτητα. Έχει ένα αυτοκίνητο πάρα πολύ δυνατό, αγωνιστικό. Δεν ήταν εσκεμμένο αυτό το πράγμα» είπε χαρακτηριστικά η γυναίκα.
«Δεν έτρεχα, πέρασα με πράσινο» ισχυρίζεται ο 44χρονος οδηγόςΗ αδερφή του οδηγού που εμπλέκεται στο φονικό τροχαίο στη Ρόδο με θύματα μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της, μίλησε με τον αδερφό της και εκείνος υποστήριξε πως η ευθύνη βαραίνει τα θύματα καθώς επιχείρησαν αναστροφή.
Πριν δύο χρόνια είχε εμπλακεί ξανά σε τροχαίοΟ 44χρονος πριν δύο χρόνια είχε εμπλακεί ξανά σε τροχαίο. Τότε, σύμφωνα με τον συνοδηγό του, είχε αναπτύξει ταχύτητα με αποτέλεσμα να του «φύγει» το αυτοκίνητο. Ο συνοδηγός τραυματίστηκε και χρειάστηκε να μείνει κλινήρης επί 20 ημέρες προκειμένου να αναρρώσει καθώς είχε πολλά χτυπήματα.
Στην περιγραφή του, ο τότε συνοδηγός του 44χρονου, ανέφερε: «Είχε τουμπάρει, με ένα άλλο αυτοκίνητο που πάλι έτρεχε. Δυστυχώς. Μια βόλτα κάναμε και του έφυγε το αυτοκίνητο. Μέσα στο αυτοκίνητο ήμουν κι εγώ. Απλά κάναμε μια βόλτα και δυστυχώς πάτησε το γκάζι και του έφυγε το αυτοκίνητο».
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 44χρονος είχε μετανιώσει για εκείνο το τροχαίο ενώ αναφερόμενος στο γκρι BMW με το οποίο ενεπλάκη στο φονικό τροχαίο το μεσημέρι της Κυριακής (17/5), σημείωσε πως: «Το έχει ανεβάσει πάρα πολλά άλογα. Εκτός δηλαδή του εργοστασίου».
Σε βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας, καταγράφηκε η στιγμή που το γκρι αυτοκίνητο BMW έπεσε πάνω στο ΙΧ στο οποίο επέβαιναν μητέρα και κόρη με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο.
Το βίντεο:
Ο 44χρονος οδηγός, συνοδευόμενος από αστυνομικούς και από τους δικηγόρους του, οδηγήθηκε στον ανακριτή Ρόδου όπου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να μπορέσει να προετοιμάσει την απολογία του.
Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίοΠοινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου σε βάρος του 44χρονου οδηγού για το τροχαίο με θύματα μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση, συνεπεία της οποίας προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή δύο ατόμων.
Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημαΤο δυστύχημα σημειώθηκε κοντά σε γνωστό σούπερ μάρκετ στα Αφάντου της Ρόδου το μεσημέρι της Κυριακής (17/5) όταν συγκρούστηκαν τα δύο αυτοκίνητα. Άμεσα στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τις δύο γυναίκες χωρίς τις αισθήσεις τους. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός τους. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν τρία άτομα που επέβαιναν στην BMW -ένας πατέρας, ο γιος του και μία ακόμη γυναίκα- οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
