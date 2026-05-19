Καρέ καρέ η επιχείρηση «σκούπα» στα Άνω Λιόσια: 17 συλλήψεις για ναρκωτικά και ρευματοκλοπή
Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στα Άνω Λιόσια με συλλήψεις για ρευματοκλοπή, εντοπισμό όπλων και ναρκωτικών και χρήση drones από την ΕΛΑΣ
Καρέ καρέ κατέγραψε η κάμερα την έφοδο που πραγματοποίησαν το πρωί της Τρίτης αστυνομικοί με την συμμετοχή του Ελληνικού FBI σε καταυλισμό Ρομά στα Άνω Λιόσια. Οι Αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις και κατασχέσεις όπλων και ναρκωτικών ουσιών ενώ την ίδια στιγμή συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ αποξήλωσαν καλώδια 1.250 μέτρων που χρησιμοποιούσαν για ρευματοκλοπές.
Από τα ξημερώματα της Τρίτης οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν παραταχθεί στο σημείο και μετά από την ενημέρωση και τις επιχειρησιακές οδηγίες, προχώρησαν σε συντονισμένη έφοδο σε συγκεκριμένες κατοικίες, όπου υπήρχαν πληροφορίες για απόκρυψη οπλισμού.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν δύο καραμπίνες, εκ των οποίων η μία βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη σε οικία και η άλλη σε αυλή, τυλιγμένη με ρούχα και αλουμινόχαρτο κάτω από λάστιχα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της κατοικίας, ενώ καταγράφηκαν και περιστατικά αντίστασης από παρευρισκόμενα άτομα.
Παράλληλα, κατά την διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκε άτομο στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, κρυμμένες μέσα σε πακέτο τσιγάρων, ενώ συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα για ρευματοκλοπή, μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ. Σύμφωνα με τα ευρήματα, εντοπίστηκαν εκτεθειμένα καλώδια και παράνομες συνδέσεις, μεταξύ των οποίων και εγκατάσταση καλωδίου μήκους περίπου 1.250 μέτρων που συνδεόταν απευθείας με το δίκτυο.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνεργεία προχώρησαν σε αποκοπές παροχών και αφαίρεση παράνομων εγκαταστάσεων, ενώ βεβαιώθηκαν και 26 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Τα κατασχεθέντα όπλα θα εξεταστούν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για τυχόν συσχέτιση με άλλες αξιόποινες πράξεις.
Σε δηλώσεις του, ο κ. Παχής ανέφερε ότι από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 22 ανάλογες επιχειρήσεις, ενώ πέρυσι είχαν φτάσει τις 47, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η αποκατάσταση της τάξης σε περιοχές με αυξημένα φαινόμενα παραβατικότητας.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά δυνάμεις από πολλαπλές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., ενώ σε περίπου 40 κατοικίες δεν εντοπίστηκαν οι ιδιοκτήτες κατά τον έλεγχο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της ΟΠΚΕ, της Ασφάλειας, καθώς και δυνάμεις της Άμεσης Δράσης, της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και των ΜΑΤ, ενώ την εικόνα του πεδίου κάλυπταν και drones επιτήρησης για τον έλεγχο πιθανών κινήσεων διαφυγής ή επεισοδίων.
Όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews ο ταξίαρχος – επιχειρησιακός διευθυντής Δυτικής Αττικής, Κωνσταντίνος Παχής, ο οποίος είχε τον επιχειρησιακό συντονισμό, η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών κρίθηκε απαραίτητη «για να έχουμε εικόνα από παντού, μήπως βγει κάποιος περιμετρικά ή προσπαθήσει να διαφύγει ή να προκαλέσει επίθεση».
