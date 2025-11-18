Ανοίγει ο δρόμος της επιστροφής για Έλληνες γιατρούς του εξωτερικού από ΗΠΑ και 5 ακόμη χώρες – Δείτε ποιες
Η Ελλάδα προχωρά σε μια σημαντική μεταρρύθμιση που απλουστεύει τη διαδικασία αναγνώρισης ιατρικών ειδικοτήτων από κορυφαία διεθνή συστήματα υγείας
Από τα νοσοκομεία του Λονδίνου και της Βοστώνης, μέχρι τις κλινικές της Ζυρίχης και του Σίδνεϊ, εκατοντάδες Έλληνες γιατροί βλέπουν ξανά την Ελλάδα στον επαγγελματικό τους «χάρτη».
Τη διευκόλυνση της αναγνώρισης τίτλων ειδικότητας είχε ανακοινώσει πριν λίγους μήνες ο Πρωθυπουργός, με σκοπό να ανοίξει ο δρόμος για πιθανό επαναπατρισμό έμψυχου δυναμικού, δηλαδή Ελλήνων επιστημόνων που θα ήθελαν ενδεχομένως να επιστρέψουν στηρίζοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). Η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Υγείας, που υλοποιήθηκε μετά τη σχετική πρόταση του Deon Policy Institute, κάνει πράξη την αυτόματη αναγνώριση των ιατρικών ειδικοτήτων τους ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή των γιατρών από το εξωτερικό.
Ο νόμος 5243/2025 (ΦΕΚ Α’ 187 / 31.10.2025) υλοποιεί μία από τις βασικές προτάσεις του Ινστιτούτου, όπως παρουσιάστηκε στην πολιτική μελέτη «Unlocking Brain Gain in Medicine» και προβλέπει, ουσιαστικά, την επέκταση της αυτόματης αναγνώρισης ιατρικών ειδικοτήτων, πέραν των Ηνωμένων Πολιτειών, σε επιπλέον χώρες με αναγνωρισμένα και υψηλού επιπέδου συστήματα υγείας.
