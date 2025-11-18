Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Φοιτήτρια στις ΗΠΑ έγινε viral για την εμφάνισή της χάρη στο ESPN - To tweet που έχει 5 εκατ. views
«Μόλις έγινα οπαδός των Georgia Bulldogs», έγραψε χρήστης του Χ με τη φωτογραφία της νεαρής κοπέλας
Τα δικά της 15 λεπτά δημοσιότητας στις ΗΠΑ φαίνεται ότι απολαμβάνει τις τελευταίες ώρες μια φοιτήτρια από το πανεπιστήμιο της Τζόρτζια που έγινε viral χάρη στο πλάνο που της χάρισε κάμερα του ESPN σε αγώνα του NFL το περασμένο Σάββατο.
Η νεαρή κοπέλα με τα μελαχρινά μαλλιά κρατούσε ένα κόκκινο πον πον για να στηρίξει τους Georgia Bulldogs που συνέτριψαν με 35-10 τους Texas Longhorns
«Μόλις έγινα οπαδός των Georgia Bulldogs», έγραψε ένας χρήστης του Χ με τη φωτογραφία της νεαρής κοπέλας που έχει συγκεντρώσει πάνω από 5,1 εκατομμύρια views.
Just became a Georgia Bulldog fan pic.twitter.com/X6A3kMtzlM— Jacob W (@Jacoby_27) November 16, 2025
Σύμφωνα με τη New York Post η νεαρή ονομάζεται Χάρλεϊ, είναι ενεργή στα social media και πρωτοετής φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο της Τζόρτζια.
Πριν τον αγώνα του Σαββάτου, μάλιστα, είχε παρουσιάσει στο TikTok το φόρεμα που επέλεξε για το γήπεδο γράφοντας «GO DAWGS BEAT TEXAS».
Μετά το πλάνο από το ESPN, η Χάρλεϊ έχει αποκτήσει χιλιάδες νέους followers στο TikTok με την ίδια, πάντως, να σχολιάζει, «θα έγραφα κάτι για τα 15 λεπτά δημοσιότητας αλλά έχω τεστ στη χημεία».
