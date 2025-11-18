Σπίτι μου 2 και νέο «Ανακαινίζω»: Χαλαρώνουν τα όρια, ανεβαίνουν οι επιδοτήσεις

Ποιοι μπορούν τώρα να βρουν κατοικία με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια - Πώς θα λειτουργήσει το νέο πρόγραμμα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση που θα αφορά ακίνητα 30ετίας