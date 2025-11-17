Έξι χρόνια κάθειρξη σε γυναίκα που εγκατέλειψε πέντε κουτάβια στην Πάτρα
Έξι χρόνια κάθειρξη σε γυναίκα που εγκατέλειψε πέντε κουτάβια στην Πάτρα

Tόσο η μητέρα όσο και τα κουτάβια βρήκαν οικογένειες και έχουν υιοθετηθεί πλεόν

Έξι χρόνια κάθειρξη σε γυναίκα που εγκατέλειψε πέντε κουτάβια στην Πάτρα
Το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Αχαΐας καταδίκασε την Πέμπτη (13/11) τη γυναίκα που το καλοκαίρι του 2022 εγκατέλειψε πέντε νεογέννητα κουτάβια μέσα σε χάρτινο κουτί στο Σκαγιοπούλειο Πάρκο της Πάτρας.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η κατηγορούμενη ενήργησε με δόλο, γνωρίζοντας πως η εγκατάλειψη των ζώων ισοδυναμούσε με έκθεσή τους σε άμεσο κίνδυνο, σύμφωνα με το thebest.gr.

Τα κουτάβια εντοπίστηκαν τότε από εθελόντρια. Το Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών είχε επιβάλει διοικητικό πρόστιμο 150.000 ευρώ για την εγκατάλειψη και επιπλέον 1.300 ευρώ για μη τήρηση κανόνων ευζωίας, καθώς το ζώο που τα γέννησε δεν έφερε τσιπ ούτε ενημερωμένο κτηνιατρικό βιβλιάριο.

Ο Σύλλογος «Η Πάτρα για όλα τα ζώα» είχε δηλώσει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας κατά την ανάκριση και βρέθηκε ξανά στο ακροατήριο, στηρίζοντας τη διαδικασία.

Το δικαστήριο επέβαλε στην κατηγορούμενη ποινή κάθειρξης έξι ετών για την εγκατάλειψη των νεογέννητων και έξι μηνών για τη μη τήρηση των κανόνων ευζωίας.

Με ενέργειες του Συλλόγου, τόσο η μητέρα όσο και τα κουτάβια βρήκαν οικογένειες και έχουν υιοθετηθεί.

