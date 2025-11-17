Η εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο, πενήντα δύο χρόνια μετά

«Η εξέλιξη αυτή σηματοδότησε τη θεσμική αποκατάσταση της ΕΦΕΕ, η οποία κατά την περίοδο της Επταετίας βρισκόταν υπό τον πλήρη έλεγχο του καθεστώτος, με στελέχη που διορίζονταν απευθείας από τη, χωρίς εκλογές. Μετά τη συγκρότησή του, το νέο Συμβούλιο ανέλαβε τον συντονισμό των σημαντικότερων φοιτητικών δράσεων και πρωτοβουλιών».Στο πλαίσιο αυτό, ίσως η πρώτη μεγάλη δοκιμασία που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η ΕΦΕΕ ήταν η οργάνωση της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου 1975. «Η κινητοποίηση απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς επρόκειτο για την πρώτη φορά που η πορεία θα πραγματοποιούνταν ανήμερα της επετείου δεδομένου ότι την προηγούμενη χρονιά, οι εορτασμοί είχαν μετατεθεί για τις 22-24 Νοεμβρίου, λόγω της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών μία εβδομάδα νωρίτερα», εξήγησε ο κ. Ζιώγας.Όπως το 1974, έτσι και το 1975 η πορεία ως μνημονική πρακτική έτυχε ευρείας αποδοχής. «Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι η πολύωρη διεξαγωγή της καλύφθηκε από το σύνολο του ημερήσιου Τύπου με εκτενή πρωτοσέλιδα ρεπορτάζ, με όλα τα έντυπα από όλους τους πολιτικούς χώρους -πλην της- να αποτίνουν φόρο τιμής σε όσους και όσες αγωνίστηκαν για την πτώση της χούντας», ανέφερε ο κ. Ζιώγας και συνέχισε: «Σε ό,τι αφορά τον όγκο της διαδήλωσης, οι εκτιμήσεις ποικίλλαν. Ορισμένες εφημερίδες έκαναν λόγο για έως και ένα εκατομμύριο διαδηλωτές, ενώ άλλες πηγές υποδήλωναν χαμηλότερα μεγέθη, αν και πάντοτε της τάξης των πολλών εκατοντάδων χιλιάδων. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά της αμερικανικής πρεσβείας, που υπολόγιζε περίπου 350.000 συμμετέχοντες. Παρά τις διακυμάνσεις στις εκτιμήσεις, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι επρόκειτο για μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες κινητοποιήσεις της μεταπολιτευτικής περιόδου. Την ίδια ώρα που χιλιάδες πολίτες βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο, στη Βουλή διεξαγόταν ειδική συνεδρίαση όπου οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης μιλούσαν για τη σημασία της επετείου του Πολυτεχνείου ως κορυφαίας πράξης αντίστασης κατά της δικτατορίας».Στη διαδήλωση πρωτοστάτησαν οι φοιτητικές νεολαίες:και φοιτητές και φοιτήτριες της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς είχαν τη μαζικότερη και πιο ηχηρή παρουσία, συμβάλλοντας ενεργά στη φυσιογνωμία της πορείας.«Η ομοιογένεια των σχηματισμών, οι σημαίες, τα πλακάτ και τα πανό, καθώς και ο έντονος ρυθμός των συνθημάτων, κατέστησαν τους νεολαιίστικους σχηματισμούς το κέντρο βάρους της κινητοποίησης, ιδίως όταν τα μπλοκ έφτασαν έξω από το κτίριο της Αμερικανικής Πρεσβείας», σημείωσε ο κ. Ζιώγας.Πέραν τούτου, όμως, ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό της πορείας του 1975 ήταν η εμφάνιση, για πρώτη φορά, στην κεφαλή της πορείας της «». «Ήταν μία πράξη που δεν επρόκειτο απλώς για μία συμβολική αναφορά στα γεγονότα του 1973, αλλά έθετε τις βάσεις για τη διαμόρφωση μίας ιστορικής γενεαλογίας του φοιτητικού κινήματος», επεσήμανε ο κ. Ζιώγας. «Το γεγονός ότι τη σημαία μετέφεραν εξέχοντα στελέχη του, υπογράμμιζε τη σύνδεση της μνήμης της εξέγερσης με τους πρωταγωνιστές της φοιτητικής δράσης του παρόντος και τον ρόλο της νεολαίας στη νέα δημοκρατική πραγματικότητα», συνέχισε.Η ΕΦΕΕ είχε φροντίσει να αναπτυχθούν εκτεταμέναγια την απρόσκοπτη κίνηση όλων των διαδηλωτών και την αποφυγή άσκοπων εντάσεων, και έτσι, η πορεία του 1975 ολοκληρώθηκε ομαλά, χωρίς να υπάρξουν επεισόδια που να διαταράξουν τη διεξαγωγή της. Ιδωμένη σήμερα, συνέβαλε, όχι μόνο στην καθιέρωση ενός θεσμού, αλλά και στο να καταστεί η νεολαία σημαντικός και αξιόπιστος φορέας διαλόγου στην κοινωνικοπολιτική ζωή του τόπου.