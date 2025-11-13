17 Νοέμβρη - Επέτειος Πολυτεχνείου: Πώς θα τιμηθεί σε σχολεία και πανεπιστήμια, ειδικές ρυθμίσεις
17 Νοέμβρη - Επέτειος Πολυτεχνείου: Πώς θα τιμηθεί σε σχολεία και πανεπιστήμια, ειδικές ρυθμίσεις
Η 52η Επέτειος Πολυτεχνείου τιμάται στις 17 Νοεμβρίου 2025 με ειδικές εκδηλώσεις στα σχολεία - Πανεπιστήμια και φροντιστήρια θα παραμείνουν κλειστά - Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Η 52η επέτειος Πολυτεχνείου θα τιμηθεί με ιδιαίτερη σημασία τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, καθώς μαθητές και φοιτητές σε όλη τη χώρα θα συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις μνήμης για την ιστορική εξέγερση του 1973.
Το Υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει το επίσημο πρόγραμμα εορτασμού, το οποίο περιλαμβάνει ειδικές ρυθμίσεις για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Στα σχολεία, η ημέρα θα είναι διδακτικά αργία, αλλά η παρουσία των μαθητών παραμένει υποχρεωτική. Όπως προβλέπει η σχετική εγκύκλιος, οι μαθητές θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά το πρωί της Δευτέρας, καθώς θα γίνει καταγραφή παρουσιών και οι απουσίες θα θεωρηθούν αδικαιολόγητες.
Μετά την προσέλευση, θα πραγματοποιηθούν αφιερωματικές εκδηλώσεις και δρώμενα για την εξέγερση του Νοεμβρίου 1973, τα οποία θα οργανωθούν από τις σχολικές κοινότητες, είτε στις αίθουσες εκδηλώσεων είτε στους αύλειους χώρους.
Την ίδια ημέρα, όλα τα πανεπιστήμια της χώρας θα παραμείνουν κλειστά, όπως κάθε χρόνο, ενώ δεν θα λειτουργήσουν τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών. Τα μαθήματα θα επαναληφθούν κανονικά την Τρίτη 18 Νοεμβρίου.
Η επέτειος του Πολυτεχνείου τιμάται κάθε χρόνο ως σύμβολο αγώνα για τη δημοκρατία και την ελευθερία, με μαθητές και φοιτητές να καταθέτουν στεφάνια και να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις μνήμης σε όλη τη χώρα.
Λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την «52η Επέτειο Εορτασμού του Πολυτεχνείου», θα πραγματοποιηθούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Σάββατο (15/11) έως την Τρίτη (18/11) στο κέντρο της Αθήνας.
Ειδικότερα:
Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, από την 06.00΄ ώρα του Σαββάτου 15-11-2025 έως την 06.00΄ ώρα της Τρίτης 18-11-2025, ως εξής:
- Στουρνάρη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου.
- 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Πεζόδρομος Τοσίτσα.
Το Υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει το επίσημο πρόγραμμα εορτασμού, το οποίο περιλαμβάνει ειδικές ρυθμίσεις για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Επέτειος Πολυτεχνείου 2025: Τι ισχύει για σχολεία και πανεπιστήμια την 17η Νοεμβρίου
Στα σχολεία, η ημέρα θα είναι διδακτικά αργία, αλλά η παρουσία των μαθητών παραμένει υποχρεωτική. Όπως προβλέπει η σχετική εγκύκλιος, οι μαθητές θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά το πρωί της Δευτέρας, καθώς θα γίνει καταγραφή παρουσιών και οι απουσίες θα θεωρηθούν αδικαιολόγητες.
Μετά την προσέλευση, θα πραγματοποιηθούν αφιερωματικές εκδηλώσεις και δρώμενα για την εξέγερση του Νοεμβρίου 1973, τα οποία θα οργανωθούν από τις σχολικές κοινότητες, είτε στις αίθουσες εκδηλώσεων είτε στους αύλειους χώρους.
Την ίδια ημέρα, όλα τα πανεπιστήμια της χώρας θα παραμείνουν κλειστά, όπως κάθε χρόνο, ενώ δεν θα λειτουργήσουν τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών. Τα μαθήματα θα επαναληφθούν κανονικά την Τρίτη 18 Νοεμβρίου.
Η επέτειος του Πολυτεχνείου τιμάται κάθε χρόνο ως σύμβολο αγώνα για τη δημοκρατία και την ελευθερία, με μαθητές και φοιτητές να καταθέτουν στεφάνια και να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις μνήμης σε όλη τη χώρα.
Επέτειος Πολυτεχνείου: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα από το Σάββατο έως την Τρίτη
Λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την «52η Επέτειο Εορτασμού του Πολυτεχνείου», θα πραγματοποιηθούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Σάββατο (15/11) έως την Τρίτη (18/11) στο κέντρο της Αθήνας.
Ειδικότερα:
Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, από την 06.00΄ ώρα του Σαββάτου 15-11-2025 έως την 06.00΄ ώρα της Τρίτης 18-11-2025, ως εξής:
- Στουρνάρη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου.
- 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Πεζόδρομος Τοσίτσα.
- Πεζόδρομος Πολυτεχνείου.
- Μπουμπουλίνας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.
- Τζωρτζ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.
- Μπόταση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.
- Κάνιγγος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.
- Σολωμού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.
- Καποδιστρίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ΄ Σεπτεμβρίου.
- Πλατεία Εξαρχείων.
- Χαλκοκονδύλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.
- Αβέρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνης.
- Βερανζέρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνης.
- Σπ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.
- Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.
Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, τη Δευτέρα 17-11-2025 από ώρα 06.00΄καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από μεσημβρινές ώρες μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων:
- Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Πλατεία Ομονοίας.
- Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.
- Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Πλατεία Συντάγματος.
- Β. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.
- Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.
- Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.
- Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.
- Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.
- Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.
- Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.
- Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).
- Τσόχα, σε όλο το μήκος της.
- Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.
- Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.
- Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
- Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
- Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.
- Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
- Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.
- Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.
- Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
- Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
- Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
- Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
- Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.
- Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.
- Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
- Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
- Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
- Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
- Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.
- Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.
- Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.
- Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.
Ακόμη, σύμφωνα με Απόφαση της «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.», θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και τις στάσεις των συγκοινωνιακών μέσων (Λεωφορεία – Τρόλεϊ).
- Μπουμπουλίνας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.
- Τζωρτζ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.
- Μπόταση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.
- Κάνιγγος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.
- Σολωμού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.
- Καποδιστρίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ΄ Σεπτεμβρίου.
- Πλατεία Εξαρχείων.
- Χαλκοκονδύλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.
- Αβέρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνης.
- Βερανζέρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνης.
- Σπ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.
- Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.
Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, τη Δευτέρα 17-11-2025 από ώρα 06.00΄καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από μεσημβρινές ώρες μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων:
- Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Πλατεία Ομονοίας.
- Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.
- Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Πλατεία Συντάγματος.
- Β. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.
- Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.
- Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.
- Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.
- Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.
- Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.
- Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.
- Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).
- Τσόχα, σε όλο το μήκος της.
- Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.
- Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.
- Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
- Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
- Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.
- Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
- Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.
- Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.
- Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
- Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
- Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
- Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
- Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.
- Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.
- Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
- Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
- Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
- Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
- Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.
- Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.
- Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.
- Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.
Ακόμη, σύμφωνα με Απόφαση της «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.», θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και τις στάσεις των συγκοινωνιακών μέσων (Λεωφορεία – Τρόλεϊ).
Ειδήσεις σήμερα:
Η μαρτυρία της γυναίκας που βρήκε νεκρή την 49χρονη στον φούρνο: Πιάστηκε το φουλάρι της και την έπνιξε, τρελάθηκα, της φώναζα αλλά δεν απαντούσε
Θρήνος για τον χαμό του 40χρονου κρεοπώλη στο Κιλκίς: «Ξεκοκάλιζε κρέατα, τράβηξε το μαχαίρι δυνατά και έκοψε τη μηριαία αρτηρία»
Σε υπνοθεραπεύτρια πήγε ο Πάνος Ρούτσι - Τι του είπε για το παιδί του
Η μαρτυρία της γυναίκας που βρήκε νεκρή την 49χρονη στον φούρνο: Πιάστηκε το φουλάρι της και την έπνιξε, τρελάθηκα, της φώναζα αλλά δεν απαντούσε
Θρήνος για τον χαμό του 40χρονου κρεοπώλη στο Κιλκίς: «Ξεκοκάλιζε κρέατα, τράβηξε το μαχαίρι δυνατά και έκοψε τη μηριαία αρτηρία»
Σε υπνοθεραπεύτρια πήγε ο Πάνος Ρούτσι - Τι του είπε για το παιδί του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα