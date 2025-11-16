Βαρύτατη ποινική δίωξη στους τέσσερις συλληφθέντες για τη δολοφονία Λάλα
ΕΛΛΑΔΑ
Ποινική δίωξη Δολοφονία Γιάννης Λάλας

Βαρύτατη ποινική δίωξη στους τέσσερις συλληφθέντες για τη δολοφονία Λάλα

Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμίες για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους

Βασιλική Κόκκαλη
Βαρύτατη ποινική δίωξη για σωρεία κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων άσκησε σήμερα η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα.

Συγκεκριμένα τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή από κοινού τετελεσμένη και σε απόπειρα, πλαστογραφία, κλοπή, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αγορά και κατοχή και προς ιδία χρήση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, διακεκριμένη οπλοκατοχή και διακεκριμένη οπλοφορία, παράνομη οπλοφορία, οπλοκατοχή και οπλοχρησία και διακεκριμένη φθορά.

Μετά την άσκηση της δίωξης οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμίες για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Ο Γιάννης Λάλας δολοφονήθηκε στην Αράχωβα την 1η Νοεμβρίου ενώ ήταν στο μπαλκόνι της βίλας όπου διέμενε. Το θύμα είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, ωστόσο είχε αθωωθεί.

Οι συλλήψεις έγιναν σε Καβάλα και Θεσσαλονίκη, ενώ στην κατοχή των κατηγορουμένων βρέθηκαν επτά όπλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι εκ των συλληφθέντων δεν έχουν απασχολήσει τις Αρχές, ενώ ένας από αυτούς φέρεται να είχε εμπλακεί σε απαγωγή επιχειρηματία που είχε σημειωθεί το 2022.

