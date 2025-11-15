Δολοφονία Λάλα: Στη φάκα της ΕΛ.ΑΣ. οι φυσικοί αυτουργοί - Ψάχνουν αυτόν που «παρήγγειλε» τη δολοφονία
Δολοφονία Λάλα: Στη φάκα της ΕΛ.ΑΣ. οι φυσικοί αυτουργοί - Ψάχνουν αυτόν που «παρήγγειλε» τη δολοφονία
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για την πλήρη εξιχνίαση της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα που έγινε στην Αράχωβα την 1η Νοεμβρίου, τη στιγμή που το θύμα βρισκόταν στο μπαλκόνι του πολυτελούς σπιτιού όπου διέμενε.
Τα στελέχη του ελληνικού FBI κατάφεραν να φθάσουν στα ίχνη των τεσσάρων φυσικών αυτουργών του εγκλήματος και να τους περάσουν χειροπέδες. Αυτό που μένει πλέον είναι να εντοπίσουν και τον ηθικό αυτουργό, τον άνθρωπο δηλαδή που έδωσε την εντολή θανάτου. Καταλυτικό ρόλο σε αυτό αναμένεται να παίξουν τα κινητά των συλληφθέντων καθώς και τα όσα θα πουν οι συλληφθέντες στις Αρχές, αν και οι άνθρωποι με τέτοιες δραστηριότητες δεν ανοίγουν εύκολα το στόμα τους.
Οι συλλήψεις έγιναν σε Καβάλα και Θεσσαλονίκη, ενώ στην κατοχή των κατηγορουμένων βρέθηκαν επτά όπλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι εκ των συλληφθέντων δεν έχουν απασχολήσει τις Αρχές, ενώ ένας από αυτούς φέρεται να είχε εμπλακεί στην απαγωγή που Γ. Κυπαρίσση που είχε το 2022.
Υπενθυμίζεται πως η εκτέλεση του Γιάννη Λάλα έγινε την 1η του περασμένου Νοεμβρίου. Το θύμα δέχθηκε πολλές σφαίρες από καλάσνικοφ σε όλο του το σώμα και εντοπίστηκε σε λίμνη αίματος. Οι δράστες φαίνεται ότι τον παρακολουθούσαν και είχαν καλή γνώση του χώρου αλλά και του ξενοδοχείου.
Να σημειωθεί ότι το θύμα είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά κρίθηκε αθώος από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον Ιούλιο του 2024 λόγω αμφιβολιών.
