Λάρισα: Βίντεο από την επιχείρηση της Αστυνομίας στα πολυτελή σπίτια των Βιλανάκηδων μετά τις νέες καταγγελίες για απάτες

γνωστή οικογένεια Ρομά που κατηγορείται για σειρά απατών και υποθέσεις εκβιασμών, με τη δράση τους να παρουσιάζει χαρακτηριστικά οργάνωσης και επαναλαμβανόμενης πρακτικής.





Ποιοι είναι οι Βιλανάκηδες

Οι Βιλανακήδες,

, βρέθηκαν τελικά στα δίχτυα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ, σε μια υπόθεση με ιδιαίτερο βάθος και προεκτάσεις.

Πρόκειται για μέλη οικογένειας που σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας κατηγορούνται για σειρά απατών και υποθέσεις εκβιασμών, με τη δράση τους να παρουσιάζει χαρακτηριστικά οργάνωσης και επαναλαμβανόμενης πρακτικής. Το στοιχείο που τραβά ιδιαίτερα το ενδιαφέρον είναι η εικόνα της διπλής ζωής:

, την ώρα που φέρονται να απολάμβαναν μια πολυτελή καθημερινότητα.

Βίλες με χαρακτηριστικά υψηλής διαβίωσης, ακόμη και εγκαταστάσεις που παραπέμπουν σε ελικοδρόμια, ακριβά αυτοκίνητα

αλλά και συχνή παρουσία σε νυχτερινά κέντρα, σε «πρώτα τραπέζια πίστα», συνθέτουν το προφίλ μιας ζωής που δεν συνάδει με τα δηλωμένα εισοδήματα.

Οι

είχαν σπείρει τον τρόμο και στους οικισμούς Ρομά, αναλαμβάνοντας να «λύνουν» διαφορές ως άτυποι δικαστές και αποκομίζοντας σημαντικά χρηματικά ποσά από τις εμπλεκόμενες οικογένειες. Η επιρροή τους, σύμφωνα με πληροφορίες, επεκτεινόταν πέρα από τις απάτες, φτάνοντας και σε εσωτερικές αντιπαραθέσεις, όπου φέρονται να επιβάλλουν τη δική τους «λύση», δημιουργώντας ένα άτυπο σύστημα εξουσίας.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης

. Μια κίνηση που δεν θεωρείται τυπική, αλλά στρατηγική, καθώς αποσκοπεί στο να αποκαλυφθεί το πλήρες εύρος της δράσης και να εντοπιστούν πιθανά νέα θύματα.

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ εξετάζονται

. Το γεγονός αυτό ενισχύει την εκτίμηση ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για ένα ευρύτερο μοτίβο δράσης που βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση.

Κλείσιμο

Η δημοσιοποίηση λειτουργεί ως καταλύτης για νέες καταγγελίες, με τις αρχές να καλούν όσους θεωρούν ότι έχουν πέσει θύματα να απευθυνθούν στην Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ, στους αριθμούς 210-6476915 και 210-6476765.

Παράλληλα, καθοριστικής σημασίας είναι η κατάθεση μηνύσεων και η άσκηση αγωγών, ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν την επιστροφή των χρημάτων τους, με διασφαλισμένη την ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Ο γάμος με την πρώην Σταρ Ελλάς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προσωπική ζωή του Μάρκου Βιλανάκη, ο οποίος συγκαταλέγεται στους συλληφθέντες της υπόθεσης και είχε απασχολήσει στο παρελθόν τα μέσα ενημέρωσης και τις τηλεοπτικές εκπομπές λόγω της σχέσης του με την πρώην Σταρ Ελλάς

.

Την περίοδο εκείνη, lifestyle περιοδικά και εκπομπές περιέγραφαν έναν έντονο έρωτα, με τον επιχειρηματία από τη Λάρισα να παρουσιάζεται ως

στον τόπο καταγωγής του. Το ζευγάρι εμφανιζόταν να ζει μια δυνατή σχέση, κρατώντας χαμηλούς τόνους και αποφεύγοντας τη μεγάλη έκθεση.