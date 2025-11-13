Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Η στιγμή που πάνοπλοι αστυνομικοί σπάνε πόρτα και μπαίνουν σε σπίτι Ρομά - Εξαπατούσαν ηλικιωμένους ως «υπάλληλοι» του ΔΕΔΔΗΕ, πάνω από 7 εκατ. τα κέρδη
Η στιγμή που πάνοπλοι αστυνομικοί σπάνε πόρτα και μπαίνουν σε σπίτι Ρομά - Εξαπατούσαν ηλικιωμένους ως «υπάλληλοι» του ΔΕΔΔΗΕ, πάνω από 7 εκατ. τα κέρδη
Πάνω από 40 συλλήψεις σε Αττική και Κόρινθο - Κάποιοι εκ των κατηγορουμένων φέρονται να λάμβαναν εντολές από άτομα που βρίσκονται μέσα στις φυλακές - Δείτε βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ
Σε 40 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί για την υπόθεση απατών σε βάρος ηλικιωμένων από μέλη οργάνωσης Ρομά που κατάφεραν να αποκομίσουν περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιο εκ των κατηγορουμένων φέρονται να λάμβαναν εντολές από άτομα που βρίσκονται μέσα στις φυλακές.
Η επιχείρηση για τη σύλληψης τους ξεκίνησε σήμερα το πρωί σε περιοχές της Αττικής και της Κορίνθου, με τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών της Ασφάλειας Αττικής να έχουν αποκαλύψει την υπόθεση των απατών.
Στο βίντεο που ακολουθεί, διακρίνεται ομάδα ένοπλων αστυνομικών να σπάνε πόρτα και να μπαίνουν στο σπίτι μελών της συμμορίας.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες και σε κελιά Ρομά, αναζητώντας στοιχεία που συνδέονται με τη δράση της οργάνωσης.
Τα μέλη της φέρονται να παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή δημόσιοι λειτουργοί, παραπλανώντας τα θύματά τους για να αποσπούν χρήματα και τιμαλφή.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 40 άτομα, ενώ έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις απάτης και κλοπών, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 7.600.000 ευρώ.
Ειδήσεις σήμερα:
Η μαρτυρία της γυναίκας που βρήκε νεκρή την 49χρονη στον φούρνο: Πιάστηκε το φουλάρι της και την έπνιξε, τρελάθηκα, της φώναζα αλλά δεν απαντούσε
Θρήνος για τον χαμό του 40χρονου κρεοπώλη στο Κιλκίς: «Ξεκοκάλιζε κρέατα, τράβηξε το μαχαίρι δυνατά και έκοψε τη μηριαία αρτηρία»
Σε υπνοθεραπεύτρια πήγε ο Πάνος Ρούτσι - Τι του είπε για το παιδί του
Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιο εκ των κατηγορουμένων φέρονται να λάμβαναν εντολές από άτομα που βρίσκονται μέσα στις φυλακές.
@protothema.gr
Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε Αττική, Κόρινθο και Κορυδαλλό για σπείρα Ρομά που έκανε πάνω από 1.000 απάτες @Marinos Aleiferis #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Στο βίντεο που ακολουθεί, διακρίνεται ομάδα ένοπλων αστυνομικών να σπάνε πόρτα και να μπαίνουν στο σπίτι μελών της συμμορίας.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες και σε κελιά Ρομά, αναζητώντας στοιχεία που συνδέονται με τη δράση της οργάνωσης.
Τα μέλη της φέρονται να παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή δημόσιοι λειτουργοί, παραπλανώντας τα θύματά τους για να αποσπούν χρήματα και τιμαλφή.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 40 άτομα, ενώ έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις απάτης και κλοπών, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 7.600.000 ευρώ.
Ειδήσεις σήμερα:
Η μαρτυρία της γυναίκας που βρήκε νεκρή την 49χρονη στον φούρνο: Πιάστηκε το φουλάρι της και την έπνιξε, τρελάθηκα, της φώναζα αλλά δεν απαντούσε
Θρήνος για τον χαμό του 40χρονου κρεοπώλη στο Κιλκίς: «Ξεκοκάλιζε κρέατα, τράβηξε το μαχαίρι δυνατά και έκοψε τη μηριαία αρτηρία»
Σε υπνοθεραπεύτρια πήγε ο Πάνος Ρούτσι - Τι του είπε για το παιδί του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα