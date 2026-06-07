Πυροσβεστική: Σε αυξημένη ετοιμότητα σε Αττική και Εύβοια μετά τους σεισμούς, δεν υπάρχουν κλήσεις για απεγκλωβισμούς
ΕΛΛΑΔΑ
Πυροσβεστικό Σώμα Σεισμοί Εύβοια Άπεγκλωβισμός Πολιτική Προστασία

Πυροσβεστική: Σε αυξημένη ετοιμότητα σε Αττική και Εύβοια μετά τους σεισμούς, δεν υπάρχουν κλήσεις για απεγκλωβισμούς

20 οχήματα με τα πληρώματά τους περιπολούν πραγματοποιώντας ελέγχους και στο οδικό δίκτυο, ενώ ομάδα έρευνας διάσωσης της 7ης ΕΜΑΚ μεταβαίνει προληπτικά στην περιοχή

Πυροσβεστική: Σε αυξημένη ετοιμότητα σε Αττική και Εύβοια μετά τους σεισμούς, δεν υπάρχουν κλήσεις για απεγκλωβισμούς
Σε αυξημένη ετοιμότητα, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και 7η Ε.Μ.Α.Κ, μετά τις σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που εκδηλώθηκαν στις 12:58, 13:00 και 13:02, αντίστοιχα, σήμερα με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή του Προκοπίου Ευβοίας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων. Παράλληλα, όπως τονίζεται από το Πυροσβεστικό Σώμα, άμεσα κινητοποιήθηκαν όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας. Επιπλέον, 20 οχήματα με τα πληρώματά τους από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Εύβοιας περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας ελέγχους και στο οδικό δίκτυο, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, ενώ ομάδα έρευνας διάσωσης της 7ης ΕΜΑΚ μεταβαίνει προληπτικά στην περιοχή των σεισμικών δονήσεων.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

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