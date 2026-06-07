Στην Εύβοια ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά τον σεισμό
Στην Εύβοια ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά τον σεισμό
Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τέθηκε ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Στη Δαφνούσσα και το Προκόπι, που ταρακουνήθηκαν από τον σεισμό που «χτύπησε» την Εύβοια, μετέβη ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς.
Ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι τέθηκε άμεσα σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενεργοποιώντας όλους τους προβλεπόμενους μηχανισμούς Πολιτικής Προστασίας.
Με πρωτοβουλία του Δημάρχου συγκαλέστηκε εκτάκτως, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.), με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, των αρμόδιων υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας και όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Στη συνεδρίαση συμμετείχε επίσης ο Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) και Καθηγητής κ. Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος συνέβαλε με τις επιστημονικές του εκτιμήσεις στην αξιολόγηση της κατάστασης και στον σχεδιασμό των άμεσων ενεργειών.
Ακολούθησε σύσκεψη στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Προκοπίου, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελου Τουρνά, του Γενικού Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής κ. Πέτρου Καμπούρη, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας κ. Γεωργίου Κελαϊδίτη, εκπροσώπων του Δήμου και των αρμόδιων υπηρεσιών, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης και τον συντονισμό των άμεσων παρεμβάσεων στην περιοχή.
Για προληπτικούς λόγους και μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων από τα αρμόδια κλιμάκια, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, του Γυμνασίου Προκοπίου και του Παιδικού Σταθμού Μαντουδίου. Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά.
Παράλληλα, ο Δήμος υπέβαλε αίτημα για την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ελέγχου και αντιμετώπισης των συνεπειών του σεισμικού φαινομένου.
Από αύριο θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για τη διενέργεια αυτοψιών και ελέγχων σε κτίρια, στο Δημαρχείο Μαντουδίου και στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Προκοπίου.
Άμεση ήταν η επέμβαση των συνεργείων και των αρμόδιων υπηρεσιών στα σημεία όπου σημειώθηκαν κατολισθητικά φαινόμενα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται πλέον κανονικά.
Ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας παραμένει σε συνεχή συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τον Ο.Α.Σ.Π. και όλους τους αρμόδιους φορείς, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της κατάστασης με γνώμονα την ασφάλεια των δημοτών και των επισκεπτών της περιοχής.
Οι πολίτες καλούνται να παραμένουν ψύχραιμοι, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να ενημερώνονται αποκλειστικά από τις επίσημες ανακοινώσεις.
Ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι τέθηκε άμεσα σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενεργοποιώντας όλους τους προβλεπόμενους μηχανισμούς Πολιτικής Προστασίας.
Με πρωτοβουλία του Δημάρχου συγκαλέστηκε εκτάκτως, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.), με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, των αρμόδιων υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας και όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Στη συνεδρίαση συμμετείχε επίσης ο Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) και Καθηγητής κ. Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος συνέβαλε με τις επιστημονικές του εκτιμήσεις στην αξιολόγηση της κατάστασης και στον σχεδιασμό των άμεσων ενεργειών.
Ακολούθησε σύσκεψη στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Προκοπίου, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελου Τουρνά, του Γενικού Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής κ. Πέτρου Καμπούρη, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας κ. Γεωργίου Κελαϊδίτη, εκπροσώπων του Δήμου και των αρμόδιων υπηρεσιών, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης και τον συντονισμό των άμεσων παρεμβάσεων στην περιοχή.
Για προληπτικούς λόγους και μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων από τα αρμόδια κλιμάκια, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, του Γυμνασίου Προκοπίου και του Παιδικού Σταθμού Μαντουδίου. Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά.
Παράλληλα, ο Δήμος υπέβαλε αίτημα για την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ελέγχου και αντιμετώπισης των συνεπειών του σεισμικού φαινομένου.
Από αύριο θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για τη διενέργεια αυτοψιών και ελέγχων σε κτίρια, στο Δημαρχείο Μαντουδίου και στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Προκοπίου.
Άμεση ήταν η επέμβαση των συνεργείων και των αρμόδιων υπηρεσιών στα σημεία όπου σημειώθηκαν κατολισθητικά φαινόμενα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται πλέον κανονικά.
Ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας παραμένει σε συνεχή συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τον Ο.Α.Σ.Π. και όλους τους αρμόδιους φορείς, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της κατάστασης με γνώμονα την ασφάλεια των δημοτών και των επισκεπτών της περιοχής.
Οι πολίτες καλούνται να παραμένουν ψύχραιμοι, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να ενημερώνονται αποκλειστικά από τις επίσημες ανακοινώσεις.
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