Σε υπνοθεραπεύτρια πήγε ο Πάνος Ρούτσι - Τι του είπε για το παιδί του
«Σας βάζω σε πράγματα διαισθητικά, ο σκοπός της εκπομπής μας δεν είναι να έρθετε να πείτε τον πόνο σας και να βρείτε το δίκιο σας. Ο σκοπός είναι πώς εγώ βοηθάω εσάς» λέει στον Πάνο Ρούτσι η Άντζι Λουπέσκου
Βίντεο από την επίσκεψη σε αυτή του Πάνου Ρούτσι δημοσίευσε στα social media η Άντζι Λουπέσκου η οποία στο βιογραφικό της δηλώνει «διακεκριμένη ερευνήτρια της Μεταφυσικής, ψυχολόγος και κλινική υπνοθεραπεύτρια».
Στο απόσπασμα αυτό η κυρία Λουπέσκου ακούγεται να λέει στον Πάνο Ρούτσι ότι «το παιδί είχε 3 κινδύνους στη ζωή του. Ήταν πανέξυπνο, καλλιτεχνικό, αγαπητό, συμβούλευε τα άλλα παιδιά. Είχε 3 κινδύνους: Σε ηλικία 2,5 ετών κινδύνευσε, 4-6 ετών ήταν η ηλικία που κρύωνε συνεχώς με ιώσεις και προβλήματα στο αναπνευστικό, και μετά στα 12-13 το παιδί αυτό πέρασε διάφορες φάσεις».
«Του παιδιού αυτού του άρεσε η ταχύτητα» συνέχισε η ίδια με τον Πάνο Ρούτσι να σχολιάζει «πολύ» και την υπνοθεραπεύτρια να συνεχίζει «αν δεν έφευγε από το δυστύχημα αυτό, θα έφευγε πάλι από τροχαίο, ήταν γραμμένο στο παιδί αυτό».
Επιμένοντας στους ισχυρισμούς της η κυρία Λουπέσκου λέει, επίσης, ότι «στα 16 στο παιδί αυτό φαίνεται ότι η γραμμή των πεπραγμένων του θα φτάσει σύντομα στο τέλος μετά από 3-4 χρόνια».
«Σας βάζω σε πράγματα διαισθητικά που εσείς είστε ένας πονεμένος πατέρας που χάσατε το παιδί σας, αλλά εγώ επειδή σας βλέπω απέναντί μου, πρέπει να σας μιλήσω και να σας βοηθήσω. Ο σκοπός της εκπομπής μας δεν είναι να έρθετε να πείτε τον πόνο σας και να βρείτε το δίκιο σας. Ο σκοπός είναι πώς εγώ βοηθάω εσάς» καταλήγει στο βίντεο η υπνοθεραπεύτρια.
