Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.
Εκατοντάδες ψάρια ξεβράστηκαν στη στεριά στην Πρέβεζα, δείτε βίντεο
Εκατοντάδες ψάρια ξεβράστηκαν στη στεριά στην Πρέβεζα, δείτε βίντεο
Πρόκειται για ένα παράξενο φαινόμενο που συμβαίνει σχεδόν κάθε καλοκαίρι στην περιοχή και σύμφωνα με τους ντόπιους τέτοια εποχή τα γοφάρια κυνηγούν τα μικρά ψαράκια, φρίσσες
Αντιμέτωποι με ένα εντυπωσιακό θέαμα ήρθαν όσοι βρέθηκαν στο λιμάνι της Πρέβεζας το βράδυ του Σαββάτου. Εκατοντάδες ψάρια ξεβράστηκαν ξαφνικά στη στεριά πηδώντας πάνω από το πεζούλι. Πολλά συγκεντρώθηκαν στα ρηχά νερά κοντά στα φώτα, ενώ λίγο πιο δίπλα βρίσκονται αγκυροβολημένα κάποια σκάφη.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε ένας κάτοικος της περιοχής τα ψάρια είναι λες και τρελάθηκαν και πηδούν πολύ ψηλά προς όλες τις κατευθύνσεις. Στο βίντεο ακούγεται ένας πιτσιρικάς να λέει πως θέλει μια σακούλα πιθανότατα για να μαζέψει τα ψάρια που προσγειώθηκαν στο πεζούλι. Παράλληλα, άλλα άτομα παρακολουθούν έκπληκτα το παράξενο φαινόμενο.
Πρόκειται για ένα φαινόμενο που συμβαίνει σχεδόν κάθε καλοκαίρι στην Πρέβεζα και σύμφωνα με τους ντόπιους τέτοια εποχή τα γοφάρια κυνηγούν τα μικρά ψαράκια, φρίσσες.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε ένας κάτοικος της περιοχής τα ψάρια είναι λες και τρελάθηκαν και πηδούν πολύ ψηλά προς όλες τις κατευθύνσεις. Στο βίντεο ακούγεται ένας πιτσιρικάς να λέει πως θέλει μια σακούλα πιθανότατα για να μαζέψει τα ψάρια που προσγειώθηκαν στο πεζούλι. Παράλληλα, άλλα άτομα παρακολουθούν έκπληκτα το παράξενο φαινόμενο.
Πρόκειται για ένα φαινόμενο που συμβαίνει σχεδόν κάθε καλοκαίρι στην Πρέβεζα και σύμφωνα με τους ντόπιους τέτοια εποχή τα γοφάρια κυνηγούν τα μικρά ψαράκια, φρίσσες.
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