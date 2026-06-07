Εκατοντάδες ψάρια ξεβράστηκαν στη στεριά στην Πρέβεζα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ψάρια Πρέβεζα

Εκατοντάδες ψάρια ξεβράστηκαν στη στεριά στην Πρέβεζα, δείτε βίντεο

Πρόκειται για ένα παράξενο φαινόμενο που συμβαίνει σχεδόν κάθε καλοκαίρι στην περιοχή και σύμφωνα με τους ντόπιους τέτοια εποχή τα γοφάρια κυνηγούν τα μικρά ψαράκια, φρίσσες

Εκατοντάδες ψάρια ξεβράστηκαν στη στεριά στην Πρέβεζα, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Αντιμέτωποι με ένα εντυπωσιακό θέαμα ήρθαν όσοι βρέθηκαν στο λιμάνι της Πρέβεζας το βράδυ του Σαββάτου. Εκατοντάδες ψάρια ξεβράστηκαν ξαφνικά στη στεριά πηδώντας πάνω από το πεζούλι. Πολλά συγκεντρώθηκαν στα ρηχά νερά κοντά στα φώτα, ενώ λίγο πιο δίπλα βρίσκονται αγκυροβολημένα κάποια σκάφη.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε ένας κάτοικος της περιοχής τα ψάρια είναι λες και τρελάθηκαν και πηδούν πολύ ψηλά προς όλες τις κατευθύνσεις. Στο βίντεο ακούγεται ένας πιτσιρικάς να λέει πως θέλει μια σακούλα πιθανότατα για να μαζέψει τα ψάρια που προσγειώθηκαν στο πεζούλι. Παράλληλα, άλλα άτομα παρακολουθούν έκπληκτα το παράξενο φαινόμενο.



Πρόκειται για ένα φαινόμενο που συμβαίνει σχεδόν κάθε καλοκαίρι στην Πρέβεζα και σύμφωνα με τους ντόπιους τέτοια εποχή τα γοφάρια κυνηγούν τα μικρά ψαράκια, φρίσσες.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

«Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO»: Εκεί που το μπάσκετ συναντά τις αξίες του Fair Play

«Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO»: Εκεί που το μπάσκετ συναντά τις αξίες του Fair Play

Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.

Η Ελληνικός Χρυσός στο επίκεντρο του ακαδημαϊκού διαλόγου για την «Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας»

Η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα, δεν καθορίζεται μόνο από την παραγωγή πρώτων υλών, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται στο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο, στο οποίο λειτουργεί και το πως αλληλοεπιδρά με αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης