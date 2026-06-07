Σεισμός στην Εύβοια: Κανονικά αύριο η διεξαγωγή των Πανελληνίων
Σεισμός στην Εύβοια: Κανονικά αύριο η διεξαγωγή των Πανελληνίων
Σύμφωνα με τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί μετά τις σεισμικές δονήσεις, όλες οι σχολικές μονάδες που θα λειτουργήσουν ως εξεταστικά κέντρα έχουν ελεγχθεί και κρίνονται απολύτως ασφαλείς
Κανονικά θα διεξαχθούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αύριο Δευτέρα (8/6) στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, στην οποία, πριν από λίγες ώρες, καταγράφηκε έντονη σεισμική δραστηριότητα. Ωστόσο κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου.
Σύμφωνα με τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί, όλες οι σχολικές μονάδες που θα λειτουργήσουν ως εξεταστικά κέντρα για τις Πανελλήνιες έχουν ελεγχθεί και κρίνονται απολύτως ασφαλείς για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.
Παράλληλα, το υπουργείο βρίσκεται σε αυξημένο επίπεδο επιφυλακής και σε συνεχή επικοινωνία με την επιστημονική κοινότητα και τους αρμόδιους σεισμολόγους, προκειμένου να αξιολογούνται διαρκώς τα δεδομένα.
Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Μπενιάτα Ελένη, τους αρμοδίους στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συντονισμό για την παρακολούθηση της κατάστασης.
Η υπουργός, στο πλαίσιο της επικοινωνίας της, συζήτησε με τον Δήμαρχο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Γιάννη Τσαπουρνιώτη και με την Περιφερειακή Δ/ντρια Εκπαίδευσης, το ενδεχόμενο εφαρμογής εναλλακτικών σχεδίων λειτουργίας των εξεταστικών κέντρων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συμμετοχή των υποψηφίων της περιοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Σύμφωνα με τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί, όλες οι σχολικές μονάδες που θα λειτουργήσουν ως εξεταστικά κέντρα για τις Πανελλήνιες έχουν ελεγχθεί και κρίνονται απολύτως ασφαλείς για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.
Παράλληλα, το υπουργείο βρίσκεται σε αυξημένο επίπεδο επιφυλακής και σε συνεχή επικοινωνία με την επιστημονική κοινότητα και τους αρμόδιους σεισμολόγους, προκειμένου να αξιολογούνται διαρκώς τα δεδομένα.
Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Μπενιάτα Ελένη, τους αρμοδίους στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συντονισμό για την παρακολούθηση της κατάστασης.
Η υπουργός, στο πλαίσιο της επικοινωνίας της, συζήτησε με τον Δήμαρχο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Γιάννη Τσαπουρνιώτη και με την Περιφερειακή Δ/ντρια Εκπαίδευσης, το ενδεχόμενο εφαρμογής εναλλακτικών σχεδίων λειτουργίας των εξεταστικών κέντρων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συμμετοχή των υποψηφίων της περιοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
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