Συνελήφθη Τούρκος στην Ηγουμενίτσα να μεταφέρει 110 κιλά ακατέργαστης κάνναβης
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛ.ΑΣ Ηγουμενίτσα Ναρκωτικά

Συνελήφθη Τούρκος στην Ηγουμενίτσα να μεταφέρει 110 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Σε βάρος του σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Συνελήφθη Τούρκος στην Ηγουμενίτσα να μεταφέρει 110 κιλά ακατέργαστης κάνναβης
2 ΣΧΟΛΙΑ
Σημαντική ποσότητα, περίπου 110 κιλά, ναρκωτικών εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο που φέρει ελληνικές πινακίδες και κατασχέθηκε από άνδρες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ηγουμενίτσας, στην Νέα Σελεύκεια, ενώ συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος, ένας 43χρονος Τούρκος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να οδηγεί αυτοκίνητο στην Νέα Σελεύκεια, λίγα μόλις χιλιόμετρα από την πόλη της Ηγουμενίτσας, και του έκαναν σήμα να σταματήσει. Στον έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκαν στα πίσω καθίσματα και στον χώρο αποσκευών του οχήματος, 102 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρος 109 κιλών και 364 γραμμαρίων.

Τα ναρκωτικά καθώς και το αυτοκίνητο κατασχέθηκαν, ενώ η αστυνομική έρευνα για την ανακάλυψη τυχόν άλλων εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση συνεχίζεται.

Ο συλληφθείς αλλοδαπός θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

«Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO»: Εκεί που το μπάσκετ συναντά τις αξίες του Fair Play

«Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO»: Εκεί που το μπάσκετ συναντά τις αξίες του Fair Play

Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.

Η Ελληνικός Χρυσός στο επίκεντρο του ακαδημαϊκού διαλόγου για την «Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας»

Η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα, δεν καθορίζεται μόνο από την παραγωγή πρώτων υλών, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται στο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο, στο οποίο λειτουργεί και το πως αλληλοεπιδρά με αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης