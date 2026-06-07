Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.
Τσατραφύλλιας: Μπόρες, καταιγίδες και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών λόγω μελτεμιών από αύριο
Τσατραφύλλιας: Μπόρες, καταιγίδες και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών λόγω μελτεμιών από αύριο
Τα μελτέμια θα αρχίσουν να πνέουν στα ανατολικά πελάγη
Η αστάθεια επιστρέφει από αύριο Δευτέρα (8/6) στο προσκήνιο, φέρνοντας μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Το στοιχείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή είναι η έντονη κεραυνική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια.
Σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα επιμείνουν όλη την εβδομάδα και τα μελτέμια που θα αρχίσουν να πνέουν στα ανατολικά πελάγη, δημιουργείται ένα πιο επικίνδυνο σκηνικό για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, σημειώνει ο μετεωρολόγος.
Σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα επιμείνουν όλη την εβδομάδα και τα μελτέμια που θα αρχίσουν να πνέουν στα ανατολικά πελάγη, δημιουργείται ένα πιο επικίνδυνο σκηνικό για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, σημειώνει ο μετεωρολόγος.
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