Τσατραφύλλιας: Μπόρες, καταιγίδες και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών λόγω μελτεμιών από αύριο
ΕΛΛΑΔΑ
Καιρός Γιώργος Τσατραφύλλιας Καταιγίδες Μελτέμια

Τσατραφύλλιας: Μπόρες, καταιγίδες και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών λόγω μελτεμιών από αύριο

Τα μελτέμια θα αρχίσουν να πνέουν στα ανατολικά πελάγη

Τσατραφύλλιας: Μπόρες, καταιγίδες και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών λόγω μελτεμιών από αύριο
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Η αστάθεια επιστρέφει από αύριο Δευτέρα (8/6) στο προσκήνιο, φέρνοντας μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Το στοιχείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή είναι η έντονη κεραυνική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια

Σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα επιμείνουν όλη την εβδομάδα και τα μελτέμια που θα αρχίσουν να πνέουν στα ανατολικά πελάγη, δημιουργείται ένα πιο επικίνδυνο σκηνικό για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, σημειώνει ο μετεωρολόγος. 

Τσατραφύλλιας: Μπόρες, καταιγίδες και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών λόγω μελτεμιών από αύριο
4 ΣΧΟΛΙΑ

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