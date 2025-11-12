Νέες αποκαλύψεις για τον ρασοφόρο Youtuber και τον συνεργάτη του: «Έμεναν σε ένα σπίτι... να πάθεις πλάκα»
Τι λέει άτομο που βρισκόταν στο φιλικό περιβάλλον του 46χρονου πατέρα Παρθένιου, ο οποίος μαζί με τον καρδιακό του φίλο, πατέρα Αστέριο έπειθαν Έλληνες του εξωτερικού να τους δώσουν χρήματα δήθεν για φιλανθρωπίες
Μορφή «χιονοστιβάδας» λαμβάνουν οι αποκαλύψεις για τη δράση των ρασοφόρων της οδού Λιοσίων, οι οποίοι χθες πήραν το δρόμο για τη φυλακή μετά τις απολογίες τους ενώπιον του Ανακριτή για την εμπλοκή τους στο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και μεταναστών.
Ο 46χρονος πατέρας Παρθένιος, ο δήθεν κληρικός με τα «χίλια πρόσωπα», από Αρχιεπίσκοπος των Παλαιοημερολογιτών μέχρι μοντέλο και μάγειρας του YouTube, μαζί με τον καρδιακό του φίλο, πατέρα Αστέριο, ήταν αυτοί που είχαν αναλάβει να καλύπτουν τη διακίνηση των ναρκωτικών μέσα από φιλανθρωπίες και συσσίτια για τοξικομανείς.
Πέρα όμως από το εμπόριο των ναρκωτικών οι δύο συλληφθέντες ρασοφόροι είχαν στήσει δεκάδες «ιερές» μπίζνες με θύματα ανυποψίαστους πιστούς, στους οποίους παρείχαν με το αζημίωτο τις θρησκευτικές τους «υπηρεσίες».
Δωρεές σε χρήμα, φιλοξενία σε πολυτελείς βίλες ευκατάστατων ομογενών, καθώς και ακριβά δώρα ως αντάλλαγμα για μια εξομολόγηση είναι μερικά από τα κόλπα που χρησιμοποιούσαν εκμεταλλευόμενοι τα ράσα τους.
Άτομο που βρισκόταν στο φιλικό περιβάλλον του 46χρονου, μιλά στο protothema.gr για τη στενή σχέση ανάμεσα στους δύο ρασοφόρους, οι οποίοι έψαχναν χρηματοδότες για τη μεγάλη ζωή που ήθελαν να κάνουν.
«Ο πατέρας Παρθένιος ήταν χρόνια μαζί με τον Αστέριο. Είχαν ανοίξει ένα μαγαζί παρέα αλλά το έκλεισαν γιατί δεν πήγαινε καλά. Μετά άνοιξαν ένα μεζεδοπωλείο, δεν πήγε ούτε αυτό καλά και τον Αστέριο τον πήρε η κάτω βόλτα και έμπλεξε με τα αιρετικά. Ο Παρθένιος τον έβαλε σε αυτά, ήταν πολύ χειριστικός πάνω του, ο άλλος δεν είχε προσωπικότητα. Όπου φυσάει ο άνεμος πήγαινε, πολύ μυαλό που θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα αλλά... Καμάρωνε η μάνα του επειδή τον χειροτονούσαν και έκλαιγε για το γιό της. Εμείς ξέραμε τα αίσχη που έκαναν οι δύο τους. Λεφτά ήθελαν να κάνουν με λάθος τρόπο», λέει η πρώην φίλη των δύο συλληφθέντων και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο άρπαζαν ολόκληρες περιουσίες από Έλληνες του εξωτερικού εκμεταλλευόμενοι την χριστιανική τους πίστη.
«Η οικονομική τους κατάσταση ήταν τραγική. Με δανεικά ζούσαν. Αλλά είχαν καταφέρει να βγάζουν πολλά. Είχαν πείσει μια γυναίκα, Ελληνίδα από τον Καναδά, ότι κάνουν φιλανθρωπικό έργο και της είχαν πάρει πάνω από 100 χιλιάρικα. Όταν τους έδιωξαν από το σπίτι που έμεναν, πήγαν σε ένα άλλο το οποίο τους το είχε παραχωρήσει μια Ελληνοαμερικάνα. Ένα σπίτι να πάθεις πλάκα, χλιδή. Εκεί ξεκίνησαν τα πρώτα γυρίσματα με τη μαγειρική», προσθέτει η ίδια η οποία έβλεπε τους δύο δήθεν παπάδες να δέχονται ακριβά δώρα από ευκατάστατους πιστούς για τους οποίους ήταν οι πνευματικοί τους.
«Μια φορά είχε έρθει ο Παρθένιος με κάτι ακριβά γυαλιά, δώρο έλεγε, και ήταν παρέα με μια καλοστεκούμενη κυρία, αρχιτέκτονα. Αυτή μας είπε ότι είναι ο πνευματικός της. Κατά καιρούς έφερνε διάφορους, ως πιστούς, και του πλήρωναν τα πάντα», συμπλήρωσε.
