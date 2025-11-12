Νέες αποκαλύψεις για τον ρασοφόρο Youtuber και τον συνεργάτη του: «Έμεναν σε ένα σπίτι... να πάθεις πλάκα»

Τι λέει άτομο που βρισκόταν στο φιλικό περιβάλλον του 46χρονου πατέρα Παρθένιου, ο οποίος μαζί με τον καρδιακό του φίλο, πατέρα Αστέριο έπειθαν Έλληνες του εξωτερικού να τους δώσουν χρήματα δήθεν για φιλανθρωπίες

