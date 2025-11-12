Κούβελας για Καρυστιανού: Μου είπε ότι σκεφτόταν να κινηθεί πολιτικά και της μετέφερα ότι θα την στηρίζαμε

«Ο κύριος Καραχάλιος ίσως παρεξήγησε κάποια πράγματα που του είπα», είπε ο καθηγητής της Ιατρικής σχολή του ΑΠΘ - «Με ρώτησε μέσω SMS εάν γνωρίζω κάποιους ειδικούς στα οικονομικά, της έδωσα δύο ονόματα και δεν είχα καμία άλλη επαφή μαζί της», δήλωσε επίσης