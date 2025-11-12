«Ο πατέρας Παρθένιος προσπάθησε να με εξαπατήσει» - Τι αποκαλύπτει επιχειρηματίας για τη δράση του ρασοφόρου
Ο Χρήστος Τζιαχρήστας που δραστηριοποιείται στον χώρο των ξύλινων κατοικιών υψηλών προδιαγραφών επισημαίνει πως τέτοια περιστατικά δεν πρέπει να μας αποτρέπουν από το να βοηθάμε — αλλά να μας κάνουν πιο προσεκτικούς
Ο επιχειρηματίας Χρήστος Τζιαχρήστας, CEO της ctx.gr, μιλάει στο protothema.gr για τη γνωριμία και τη «συνεργασία» που είχε με τον ρασοφόρο πατέρα Παρθένιο, ο οποίος έχει εμπλακεί στην πολύκροτη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και μεταναστών.
Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο ιερέας επιχείρησε, όπως λέει, να εκμεταλλευτεί μια προσφορά του για να αποσπάσει περισσότερα χρήματα, με ένα σύστημα μαζικών μηνυμάτων copy–paste προς πιθανούς δωρητές.
«Αλήθεια, μου έκανε εντύπωση. Είπα, πολύ μπροστά ο πάτερ — κι όμως παλαιοημερολογίτης! Χωρίς να θέλω να προσβάλω, αλλά με τόσα που βλέπουμε… Και τελικά ήταν, δεν το πίστεψα. Αλήθεια, ένιωσα πως μπορεί να με κορόιδεψε, να με εξαπάτησε. Όλοι θα το πιστεύαμε. Μην έχετε ενοχές ή τύψεις· όλοι θα εμπιστευόμασταν έναν άνθρωπο που φορά ράσο, αν πηγαίναμε με αγαθή πίστη να τον συναντήσουμε.»
Και συνεχίζει για τα μηνύματα: «Εντάξει, θα μπορούσε να πάρει ένα τηλέφωνο, ας πούμε, αλλά ξέρω πως στις εκκλησίες και στα μοναστήρια συνήθως δεν ζητάς, έρχονται μόνοι τους οι πιστοί. Άρα, αυτό το μήνυμα προφανώς έφευγε προς υποψήφιους δωρητές ή χορηγούς. Εγώ ήμουν μάλλον μέσα σ’ αυτή τη λίστα, επειδή είχα κάνει ήδη μια προσφορά. Δεν ανταποκρίθηκα όμως, ευτυχώς. Όταν το είδα, επειδή είμαι μέσα στη δουλειά και καταλαβαίνω πώς πάνε αυτά… κάτι μου βρώμαγε, να το πω λαϊκά. Παραπήγαινε το πράγμα.
Τώρα, το θέμα είναι πως ο άνθρωπος αυτός, να ξέρετε, έκανε και έργο. Δηλαδή, βοηθούσε όντως κόσμο. Τώρα, αν παράλληλα γίνονταν κι άλλα πράγματα από πίσω… συγγνώμη, αλλά ναι — φαίνεται πως βοηθούσε και τον κόσμο, και τον εαυτό του.»
Ο γνωστός επιχειρηματίας, που δραστηριοποιείται στον χώρο των ξύλινων κατοικιών υψηλών προδιαγραφών και έχει ξεχωρίσει για τη δημιουργία εντυπωσιακών δεντρόσπιτων, επισημαίνει πως τέτοια περιστατικά δεν πρέπει να μας αποτρέπουν από το να βοηθάμε — αλλά να μας κάνουν πιο προσεκτικούς.
«Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να σταματήσουμε να βοηθάμε. Αλλά πρέπει να ελέγχουμε ποιοι και γιατί μας ζητούν χρήματα “για φιλανθρωπικούς σκοπούς”. Είναι κρίμα κάποιοι να εκμεταλλεύονται έτσι την καλοσύνη των ανθρώπων.»
«Τα μηνύματα που έστελνε ο Παρθένιος ήταν copy paste»Συνεχίζοντας, ο κ. Τζιαχρήστας περιγράφει πώς τον προσέγγισε ο ρασοφόρος: «Φέτος το καλοκαίρι μου έστειλε ένα μήνυμα. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν copy paste — δεν το έστειλε μόνο σε μένα. Έγραφε “Χρήστος” και μετά μιλούσε στον πληθυντικό, άρα απλώς άλλαζε το όνομα κάθε φορά. Φαινόταν ξεκάθαρα πως ήταν μια... τακτική. Εκεί κατάλαβα πως το ίδιο μήνυμα "έτρεχε" σε πολύ κόσμο και μου προξένησε πολύ μεγάλο προβληματισμό. Τους έφτιαξα το σπιτάκι το οποίο κόστιζε αρκετά χρήματα αλλά δεν το πολυσκέφθηκαν. Το έκανα για καλό. Για να τους ενισχύσω και να συνεχίσουν να βοηθούν κόσμο. Που να ξέρω ότι ο Ρασοφόρος έκανε τέτοιες δουλειές; Χρειάζεται προσοχή από όλους».
