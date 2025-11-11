Η διπλή ζωή του πατέρα Παρθένιου που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες - Τι αποκαλύπτει η δικογραφία

από τα πιο περίπλοκα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών που εξαρθρώθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Η οργάνωση είχε αναπτύξει επαγγελματική υποδομή που εξασφάλιζε τη συνεχή λειτουργία της, με χώρους αποθήκευσης, «καβάτζες» μέσα σε εκκλησίες, κώδικες επικοινωνίας και συσκευές παρεμβολής σήματος.Από τον παλαιοημερολογίτη ρασοφόρο κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο Nokia με κάρτα SIM, το οποίο όπως προκύπτει χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για τις εσωτερικές συνεννοήσεις του κυκλώματος.