Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Σε ΜΕΘ και σε κρίσιμη κατάσταση 22χρονος που κατάπιε μπέργκερ χωρίς να το μασήσει λόγω challenge
Σε ΜΕΘ και σε κρίσιμη κατάσταση 22χρονος που κατάπιε μπέργκερ χωρίς να το μασήσει λόγω challenge
Ο νεαρός κατέρρευσε, καθώς οι αεραγωγοί του έκλεισαν - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Στο νοσοκομείο διασωληνωμένος νοσηλεύεται ένας 22χρονος έπειτα από ένα επικίνδυνο challenge που επιχείρησε.
Ο νεαρός, σύμφωνα με πληροφορίες, θέλησε να καταπιεί ένα μπέργκερ χωρίς να το μασήσει, στο πλαίσιο της πρόκλησης.
Λίγο μετά κατέρρευσε, καθώς οι αεραγωγοί του έκλεισαν- πνίγηκε. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ.
Για το περιστατικό μίλησε στο Mega η πρώην πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη η οποία τόνισε: «Είναι τραγικές καταστάσεις αυτές. Ένα 22χρονο παιδί που πήγε στο Κορωπί για να διασκεδάσει, αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση».
«Ας ελπίσουμε να υπάρξει βελτίωση τις επόμενες μέρες, αν και η κατάσταση είναι δύσκολη» είπε η κυρία Παγώνη, τονίζοντας τη σημασία της εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις της κυρίας Παγώνη:
Ο νεαρός, σύμφωνα με πληροφορίες, θέλησε να καταπιεί ένα μπέργκερ χωρίς να το μασήσει, στο πλαίσιο της πρόκλησης.
Λίγο μετά κατέρρευσε, καθώς οι αεραγωγοί του έκλεισαν- πνίγηκε. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ.
Για το περιστατικό μίλησε στο Mega η πρώην πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη η οποία τόνισε: «Είναι τραγικές καταστάσεις αυτές. Ένα 22χρονο παιδί που πήγε στο Κορωπί για να διασκεδάσει, αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση».
«Ας ελπίσουμε να υπάρξει βελτίωση τις επόμενες μέρες, αν και η κατάσταση είναι δύσκολη» είπε η κυρία Παγώνη, τονίζοντας τη σημασία της εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις της κυρίας Παγώνη:
Ειδήσεις σήμερα:
Οι τρεις φάσεις του σχεδίου για τα σπίτια στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Το «Καλάθι της στρατιωτικής οικογένειας» και οι φοιτητικές εστίες
Jim Jones: Ο Αμερικανός ιεροκήρυκας της παράνοιας - Έχτισε δική του πόλη στη ζούγκλα της Γουιάνας, οδήγησε 900 ανθρώπους στην αυτοκτονία
Φρικιαστικές αποκαλύψεις από τον «Βρικόλακα του Παρισιού» που έτρωγε νεκρούς - Η εξομολόγηση ενός κανίβαλου
Οι τρεις φάσεις του σχεδίου για τα σπίτια στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Το «Καλάθι της στρατιωτικής οικογένειας» και οι φοιτητικές εστίες
Jim Jones: Ο Αμερικανός ιεροκήρυκας της παράνοιας - Έχτισε δική του πόλη στη ζούγκλα της Γουιάνας, οδήγησε 900 ανθρώπους στην αυτοκτονία
Φρικιαστικές αποκαλύψεις από τον «Βρικόλακα του Παρισιού» που έτρωγε νεκρούς - Η εξομολόγηση ενός κανίβαλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα