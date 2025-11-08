Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Veni Vidi Vaccinavi: Η ευρηματική τούρτα της Ευγενίας Μανωλίδου για τα γενέθλια του Άδωνι Γεωργιάδη
Veni Vidi Vaccinavi: Η ευρηματική τούρτα της Ευγενίας Μανωλίδου για τα γενέθλια του Άδωνι Γεωργιάδη
«Την ωραιότερη τούρτα για τα γενέθλιά μου, μου την έφτιαξε το κοριτσάκι μου», έγραψε ο υπουργός Υγείας στην ανάρτησή του
Τα γενέθλιά του γιόρτασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με μια τούρτα που ξεχώρισε για την πρωτοτυπία και το χιούμορ της. Η σύζυγός του, Ευγενία Μανωλίδου, ετοίμασε μια εντυπωσιακή δημιουργία, στην οποία αναγραφόταν το λατινικό μήνυμα: «Adonis Minister Salvtis – Veni Vidi Vaccinavi».
Η φράση αποτελεί ευρηματική παραλλαγή της γνωστής ρήσης του Ιούλιου Καίσαρα «Veni, Vidi, Vici» («Ήλθα, είδα, νίκησα»), προσαρμοσμένη με χιουμοριστικό τρόπο στον ρόλο του υπουργού Υγείας και στην περίοδο των εμβολιασμών: «Ήρθα, είδα, εμβολίασα».
Ο Άδωνις Γεωργιάδης, δημοσιεύοντας τη φωτογραφία της τούρτας στο Facebook, συνόδευσε την ανάρτηση με τη φράση: «Την ωραιότερη τούρτα για τα γενέθλιά μου, μου την έφτιαξε το κοριτσάκι μου», αναφερόμενος με τρυφερότητα στη σύζυγό του.
Η ανάρτηση συγκέντρωσε πλήθος σχολίων και ευχών από φίλους και ακολούθους του υπουργού, που έσπευσαν να του ευχηθούν «χρόνια πολλά», σχολιάζοντας με χιούμορ το μήνυμα της τούρτας και τη δημιουργικότητα της Ευγενίας Μανωλίδου.
Δείτε την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη
Η φράση αποτελεί ευρηματική παραλλαγή της γνωστής ρήσης του Ιούλιου Καίσαρα «Veni, Vidi, Vici» («Ήλθα, είδα, νίκησα»), προσαρμοσμένη με χιουμοριστικό τρόπο στον ρόλο του υπουργού Υγείας και στην περίοδο των εμβολιασμών: «Ήρθα, είδα, εμβολίασα».
Ο Άδωνις Γεωργιάδης, δημοσιεύοντας τη φωτογραφία της τούρτας στο Facebook, συνόδευσε την ανάρτηση με τη φράση: «Την ωραιότερη τούρτα για τα γενέθλιά μου, μου την έφτιαξε το κοριτσάκι μου», αναφερόμενος με τρυφερότητα στη σύζυγό του.
Η ανάρτηση συγκέντρωσε πλήθος σχολίων και ευχών από φίλους και ακολούθους του υπουργού, που έσπευσαν να του ευχηθούν «χρόνια πολλά», σχολιάζοντας με χιούμορ το μήνυμα της τούρτας και τη δημιουργικότητα της Ευγενίας Μανωλίδου.
Δείτε την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη
Ειδήσεις σήμερα:
Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί τον έκανε να μοιάζει αδύναμος - Η «εξαφάνιση» που προκάλεσε αναταραχή
Ο Ομπράντοβιτς διόρθωσε στα ελληνικά τη μετάφραση που έκανε ο team manager του Ολυμπιακού - Δείτε βίντεο
Η Σία Κοσιώνη έκανε το ντεμπούτο της στο θεατρικό σανίδι - Την παρακολούθησε η Ντόρα Μπακογιάννη, δείτε βίντεο
Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί τον έκανε να μοιάζει αδύναμος - Η «εξαφάνιση» που προκάλεσε αναταραχή
Ο Ομπράντοβιτς διόρθωσε στα ελληνικά τη μετάφραση που έκανε ο team manager του Ολυμπιακού - Δείτε βίντεο
Η Σία Κοσιώνη έκανε το ντεμπούτο της στο θεατρικό σανίδι - Την παρακολούθησε η Ντόρα Μπακογιάννη, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα