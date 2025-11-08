Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί τον έκανε να μοιάζει αδύναμος - Η «εξαφάνιση» που προκάλεσε αναταραχή
Ο Λαβρόφ ήταν απών από την τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας και αντικαταστάθηκε από τη θέση του επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στη G20
Ανάλυση στην οποία επιχειρεί να εξηγήσει αφενός την απουσία του Σεργκέι Λαβρόφ από την πρόσφατη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, όπου ο Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε την εκπόνηση έκθεσης σχετικά με την προετοιμασία πυρηνικών δοκιμών, παρά το γεγονός ότι ο Ρώσος ΥΠΕΞ είναι μόνιμο μέλος του συμβουλίου, αλλά και την απόφαση του Ρώσου προέδρου να μην στείλει τον στενό συνεργάτη του στη σύνοδο κορυφής της G20, κάνει το Sky News.
Αρχικά το βρετανικό μέσο θυμίζει ότι «στην εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, οι δυτικοί εξέταζαν προσεκτικά τα βίντεο από κρατικές εκδηλώσεις, όπως τις στρατιωτικές παρελάσεις στην Κόκκινη Πλατεία, για να μάθουν περισσότερα για την ιεραρχία του Κρεμλίνου. Ποιος βρισκόταν πιο κοντά στον ηγέτη; Τι έδειχνε η γλώσσα του σώματος; Ποιοι αξιωματούχοι ήταν σε χάρη και ποιοι όχι; Τα βίντεο που μελετούν επί του παρόντος οι σύγχρονοι αναλυτές των όσων συμβαίνουν στο Κρεμλίνο προέρχονται από την ιστορική συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας την Τετάρτη, κατά την οποία ο Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε από τους ανώτερους αξιωματούχους του να αρχίσουν να συντάσσουν προτάσεις για μια πιθανή δοκιμή πυρηνικών όπλων».
»Ήταν μια σημαντική στιγμή. Μια στιγμή που δεν θα περίμενε κανείς να χάσει ένας έμπιστος υπολοχαγός. Ωστόσο, ο Σεργκέι Λαβρόφ, ο βετεράνος υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, απουσίαζε εμφανώς – ήταν το μόνο μόνιμο μέλος του Συμβουλίου που δεν ήταν παρών. Σύμφωνα με την ρωσική οικονομική εφημερίδα Kommersant, η απουσία του ήταν «συντονισμένη». Αυτό το επεισόδιο από μόνο του θα ήταν αρκετό για να προκαλέσει εντύπωση. Αλλά σε συνδυασμό με την επιλογή ενός πιο νεαρού αξιωματούχου για να ηγηθεί της ρωσικής αντιπροσωπείας στην επικείμενη σύνοδο κορυφής της G20 (ρόλος που είχε αναλάβει ο Λαβρόφ τα τελευταία χρόνια) – τότε είναι που αρχίζουν να τίθενται ερωτήματα, και συγκεκριμένα: Έχει παραγκωνιστεί ο κορυφαίος διπλωμάτης της Μόσχας;» γράφει το Sky News.
Τα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν ήταν αρκετά πιεστικά ώστε να αναγκάσουν το Κρεμλίνο να το αρνηθεί χωρίς όμως να καταφέρει να κατευνάσει τις φήμες ότι ο Λαβρόφ έχει πέσει σε δυσμένεια, σύμφωνα με το βρετανικό μέσο ενημέρωσης.
Οι φήμες για ρήξη εντάθηκαν από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε τη συνάντηση κορυφής με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη τον περασμένο μήνα, μετά από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Λαβρόφ και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με την Financial Times, ήταν η αδιάλλακτη στάση του Λαβρόφ που ώθησε τον Λευκό Οίκο να αναβάλει τη συνάντηση κορυφής.
Επικαλούμενος διπλωματικές πηγές, ο δημοσιογράφος του Sky News γράφει ότι «η εκτίμηση ήταν ότι ο Λαβρόφ είτε είχε κάνει λάθος είτε είχε παρεκκλίνει από το σενάριο. Είτε ήταν τυχαίο είτε σκόπιμο, η διπλωματία του (ή η έλλειψή της) τορπίλισε τη σύνοδο κορυφής και φαινομενικά ανέκοψε την προσέγγιση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Κάτι τέτοιο θα είχε εξοργίσει τον Πούτιν, ο οποίος είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με την Ουάσινγκτον, όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά και για άλλα θέματα, όπως ο έλεγχος των πυρηνικών όπλων».
«Ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι έκανε τον Ρώσο πρόεδρο να φανεί αδύναμος, ανίκανος να ελέγξει τον υπουργό Εξωτερικών του. Και ο Πούτιν δεν είναι άνθρωπος που του αρέσει να τον υπονομεύουν» αναφέρεται στην ανάλυση με μια αναλογία από τον χώρο του ποδοσφαίρου: «Οι οπαδοί του ποδοσφαίρου θα είναι εξοικειωμένοι με τον χρυσό κανόνα της διοίκησης του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον: Ποτέ μην αφήνεις έναν παίκτη να γίνει πιο σημαντικός από τον σύλλογο. Ο Πούτιν λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο. Η πίστη εκτιμάται εξαιρετικά».
«Αν ο Λαβρόφ έχει πράγματι παραγκωνιστεί, θα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Ο 75χρονος είναι το πρόσωπο της ρωσικής διπλωματίας για περισσότερο από δύο δεκαετίες και ουσιαστικά το δεξί χέρι του Πούτιν για το μεγαλύτερο μέρος της διακυβέρνησης του ηγέτη του Κρεμλίνου που αποτελεί επίσης ένθερμο υποστηρικτή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία».
Με αφορμή, μάλιστα, την εμφάνισή του στη σύνοδο κορυφής Πούτιν-Τραμπ στην Αλάσκα, με πουλόβερ με τα αρχικά «CCCP», τα ρωσικά γράμματα για την ΕΣΣΔ, ο βρετανός δημοσιογράφος καταλήγει: «Αυτό ήταν χαρακτηριστικό ενός διπλωματικού βαρέων βαρών, γνωστού για την αδιαπραγμάτευτη στάση του. Αλλά μήπως αυτή η αδιάλλακτη προσέγγιση τελικά του στοίχισε;».
