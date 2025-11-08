Ο Ομπράντοβιτς διόρθωσε στα ελληνικά τη μετάφραση που έκανε ο team manager του Ολυμπιακού - Δείτε βίντεο
Ο Ζοτς έβαλε τα γέλια, ο Αντώνης Κατσίκης ζήτησε συγγνώμη και ο Σέρβος προπονητής τον χτύπησε στην πλάτη συγκαταβατικά
Ένα πολύ ωραίο σκηνικό είχαμε στη συνέντευξη Τύπου μετά το Ολυμπιακός-Παρτίζαν στο οποίο οι ερυθρόλευκοι νίκησαν με 80-71 για την 9η αγωνιστική της EuroLeague αν και στο 32΄ ήταν πίσω στο σκορ με 8 πόντους.
Πρωταγωνιστές ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Team Manager των Πειραιωτών, Αντώνης Κατσίκης.
Τη στιγμή που έκανε τη μετάφραση των όσων είπε ο Σέρβος, ο Κατσίκης τόνισε: «Είπα στους παίκτες μου να κάνουμε 30 λεπτά προπόνηση». Εκεί τον διέκοψε ο Ζοτς και σε άπταιστα ελληνικά είπε 20 λεπτά και έσκασε και ένα τρομερό γέλιο, με τον Κατσίκη να ζητά συγγνώμη και τον Ομπράντοβιτς να τον χτυπά στη πλάτη.
Όσοι βρέθηκαν στη συνέντευξη Τύπου απόλαυσαν το σκηνικό, με τον Ομπράντοβιτς να έχει κέφια παρά την ήττα.
