Ναυτικός έπεσε από πλοίο στα νότια της Ηρακλειάς - Τον διέσωσε το Λιμενικό
Ο υπήκοος Ουκρανίας έπεσε από πλοίο με σημαία Λιβερίας με το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης να ενημερώνει τις λιμενικές αρχές της Αμοργού, της Νάξου, της Πάρου, της Αντιπάρου και της Ίου
Στη διάσωση 31χρονου ναυτικού που έπεσε από πλοίο στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αμοργού - Νάξου - Αντιπάρου και Ίου, προχώρησε το Λιμενικό.
Ο υπήκοος Ουκρανίας έπεσε από πλοίο με σημαία Λιβερίας με το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης να ενημερώνει τις λιμενικές αρχές της Αμοργού, της Νάξου, της Πάρου, της Αντιπάρου και της Ίου.
Αμέσως, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ πραγματοποιήθηκαν έρευνες για τον εντοπισμό του από τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού και τρία παραπλέοντα πλοία.
Ο άνδρας εντοπίστηκε, καλά στην υγεία του, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ηρακλειάς και περισυλλέχθηκε από πλωτό του Λιμενικού.
Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Νάξου, όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας-Γενικό Νοσοκομείο Νάξου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Νάξου.
Ειδήσεις σήμερα:
ALCO: Στις 11,6 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, διαρκής αύξηση των αναποφάσιστων
«Ηλεκτρισμένη» τηλεδιάσκεψη των βουλευτών της ΝΔ με τον επικεφαλής των ΕΛΤΑ - Θέμα διοίκησης θέτουν ευθέως βουλευτές
Αμερικανοί συνταξιούχοι έρχονται στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση - Οι 10 λόγοι που επιλέγουν τη χώρα μας
