Αμερικανοί συνταξιούχοι έρχονται στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση - Οι 10 λόγοι που επιλέγουν τη χώρα μας
Αμερικανοί συνταξιούχοι έρχονται στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση - Οι 10 λόγοι που επιλέγουν τη χώρα μας
Είμαστε η 7η χώρα στις προτιμήσεις τους για μετεγκατάσταση - Πάνω από 13.000 Αμερικανοί πολίτες λαμβάνουν συντάξεις από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα - Το 2025 πήραν Golden Visa 1.456 εξ αυτών, 50% περισσότεροι από πέρυσι
Η Χρύσω είναι ένα γραφικό χωριό στα Αγραφα, στην καρδιά της Ευρυτανίας. Φωλιασμένο μέσα σε έλατα και πηγές. Με ελάχιστους κατοίκους.
Το Πολύδροσο της Θεσπρωτίας έχει περισσότερους. Είναι ένα πανέμορφο χωριό στις πλαγιές του ποταμού Καλαμά, σε ένα καταπράσινο μαγευτικό τοπίο, με διάσπαρτες εκκλησίες και κάθε καλοκαίρι γεμίζει από ζωή, με τοπικές γιορτές και πανηγύρια.
Λίγοι Ελληνες γνωρίζουν αυτά τα δύο χωριά. Τα «ανακάλυψαν», όμως, οι Αμερικανοί. Και όχι μόνο. Είναι από αυτά τα ελληνικά χωριά που προτείνουν στους πελάτες τους μεγάλα αμερικανικά γραφεία συνταξιοδοτικών λύσεων προκειμένου να περάσουν σε αυτά τα χρόνια της σύνταξής τους. Δίπλα στα ασφαλώς γνωστότερα στους περισσότερους Ελληνες Κυριάκι Βοιωτίας, Γκούρα Κορινθίας, Στενή Εύβοιας και διάφορα χωριά του Πηλίου, που επίσης προτείνουν.
Διόλου τυχαία. Με πρωτοφανή διεισδυτικότητα, αυτά τα αμερικανικά γραφεία ξετρύπωσαν τα παραπάνω και πολλά ακόμη όμορφα ελληνικά χωριά, όπως και αρκετές πόλεις σε όλη τη χώρα και διάφορα νησιά, και τα προβάλλουν στους πελάτες τους, καθώς πασχίζουν να ανταποκριθούν σε μια υπαρκτή και συνεχώς διογκούμενη -τους τελευταίους 18-24 μήνες- τάση στην άλλη ακτή του Ατλαντικού: τη μετεγκατάσταση ολοένα περισσότερων Αμερικανών συνταξιούχων στην Ελλάδα.
Μια τάση που παίρνει τη μορφή ρεύματος, πραγματικής απόβασης Αμερικανών, που έρχονται για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, ανάλογη εκείνης που διακρίνει τα τελευταία χρόνια τους Ισραηλινούς. Για εκείνους, η ανασφάλεια λόγω των συνεχών πολέμων και των κινδύνων που διατρέχουν ζώντας στην πιο εύφλεκτη περιοχή του πλανήτη είναι η αιτία της μετεγκατάστασής τους στη χώρα μας, που την αισθάνονται ως τον πιο φιλικό προορισμό. Για τους Αμερικανούς συνταξιούχους είναι αυτά που βλέπουν ότι δεν θα καταφέρουν να απολαύσουν στην αχανή χώρα τους στο υπόλοιπο της ζωής τους. Ηλιος και θάλασσα, ασφάλεια, φθηνότερο κόστος διαβίωσης, ικανοποιητική περίθαλψη, φυσική ομορφιά κι ακόμα κάτι πολύ σημαντικό: η αίσθηση ενός νέου ξεκινήματος. Στην όποια ηλικία έχουν, κατά την οποία θα αρχίσει η συνταξιοδότησή τους.
«Οι Αμερικανοί με ευκολία αλλάζουν τη Φλόριντα με την Ελλάδα»: αυτός είναι ο τίτλος ενός άλλου μεγάλου άρθρου-ύμνου για τη χώρα μας, του Ανταμ Κέλτον, στο ψηφιακό περιοδικό VegOut που ειδικεύεται σε προτάσεις για έναν υγιεινό τρόπο ζωής, διαμονής και διατροφής. Ο ίδιος έγραψε τρία συνεχόμενα άρθρα μέσα στο τελευταίο δίμηνο έχοντας, όπως αναφέρει, ξοδέψει έξι μήνες σε διάφορα ελληνικά νησιά ώστε να αποκτήσει προσωπική εμπειρία για την ποιότητα ζωής των κατοίκων σε αυτά.
Κι άλλα πολλά, παρόμοια άρθρα απευθύνονται στην αμερικανική κοινή γνώμη, πρωτίστως σε εκείνους που πλησιάζουν την τρίτη ηλικία και τους υποδεικνύουν την Ελλάδα ως πρώτη επιλογή για το μέλλον τους. Υπέρτερη ακόμα και της Φλόριντα, στην οποία συνωστίζονται εκατομμύρια Αμερικανοί συνταξιούχοι προερχόμενοι από την ενδοχώρα. Δεν είναι προτροπή εν κενώ. Λειτουργούν πάνω σε μια ήδη υπαρκτή τάση, ένα ρεύμα το οποίο μεγεθύνουν και επιταχύνουν. Και μπορεί να μη σημειώνονται προσώρας εικόνες «συνωστισμού» των Αμερικανών, οι οποίοι ψάχνουν τη συνταξιοδοτική τους Ιθάκη στην Ελλάδα, είτε ακόμη για να την αξιοποιήσουν εμπορικά, αλλά οι παρουσίες τους πυκνώνουν σε διάφορα μεγάλα μεσιτικά και δικηγορικά γραφεία της Νέας Υόρκης, του Σικάγου και άλλων μεγαλουπόλεων του αμερικανικού Βορρά.
Ηδη, πάντως, σε πολλούς αμερικανικούς ταξιδιωτικούς οδηγούς και ιστότοπους της αγοράς ακινήτων και συνταξιοδοτικού περιεχομένου οι σχετικές διαφημίσεις παροτρύνουν τους δυνητικούς νέους πελάτες τους με προορισμό την Ελλάδα.
Βάσει, δε, των συγκριτικών πινάκων της Numbeo, της μεγαλύτερης βάσης δεδομένων για τις τιμές παγκοσμίως (από 12.522 πόλεις), τα ενοίκια στην Ελλάδα είναι 70% φθηνότερα από τις ΗΠΑ, το κόστος ζωής πλην ενοικίου 23% χαμηλότερο, των δημόσιων συγκοινωνιών 48% και της κινητής τηλεφωνίας και Ιντερνετ 18%. Ενδεικτικά, η τιμή του ενοικίου σε ένα άνετο παραθαλάσσιο διαμέρισμα στην Κρήτη είναι εφάμιλλη εκείνης ενός πολύ μικρού διαμερίσματος στην Τάμπα της Φλόριντα. Στέγαση, είδη παντοπωλείου, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας είναι όλα φθηνότερα συγκριτικά στην Ελλάδα, ιδιαίτερα εκτός των μεγάλων τουριστικών κόμβων. Δεν είναι φθηνά, αλλά είναι αισθητά φθηνότερα από τα αντίστοιχα στις ΗΠΑ.
Δεύτερο, το ήπιο ελληνικό μεσογειακό κλίμα όλο τον χρόνο, με μεγάλα ηλιόλουστα καλοκαίρια και σχετικά σύντομους και συνήθως ήπιους χειμώνες. Χωρίς επιπλέον φόβο είτε των ισχυρών ανέμων, ενίοτε κυκλώνων ή και τυφώνων που πλήττουν τις παραλιακές Πολιτείες των ΗΠΑ, είτε των πολυήμερων αποκλεισμών λόγω του σκληρού χειμώνα στις βορειότερες.
Τρίτο, η ποιότητα της διατροφής. Στην Ελλάδα το γεύμα και το δείπνο εκτός σπιτιού είναι απείρως πιο φθηνό από τις ΗΠΑ, ενώ συνιστά και τρόπο ζωής. Επιπλέον, η ποιοτική ανωτερότητα της μεσογειακής διατροφής είναι αδιαμφισβήτητη, με πλειάδα τοπικών προϊόντων, λαχανικών, φρούτων, ελαιόλαδου κ.ά., παγκόσμιας κλάσης, διαθέσιμων στην αγορά συνήθως σε ένα κλάσμα της τιμής που στοιχίζουν για τον καταναλωτή στις ΗΠΑ.
Τέταρτο, η... επιβράδυνση. Ο γενικότερα χαλαρότερος και καθαρά οικογενειακός τρόπος ζωής. Η ζωή στην Ελλάδα, ιδίως στην περιφέρεια και τα νησιά, κυλάει πιο αργά, με την καλή έννοια. Οι Ελληνες δίνουν προτεραιότητα στην οικογένεια, στην κοινωνικοποίηση και την ευεξία έναντι του εργασιακού άγχους. Ιδανικό για συνταξιούχους που αναζητούν ηρεμία.
Πέμπτο, η αίσθηση της κοινότητας και της ευκολίας στην καθημερινότητα. Στην Ελλάδα η κοινότητα είναι συστατικό της καθημερινής ζωής. Οι άνθρωποι συνήθως γνωρίζουν τους γείτονές τους, ιδίως στα μικρότερα πληθυσμιακά μέρη. Αντιθέτως, στις ΗΠΑ το κυρίαρχο συναίσθημα που απορρέει από τον τρόπο ζωής είναι η απομόνωση. Πολλοί Αμερικανοί συνταξιούχοι δηλώνουν ότι το εντελώς διαφορετικό συναίσθημα που βιώνουν στην Ελλάδα είναι που τους ώθησε να προτιμήσουν τη χώρα μας για μόνιμη εγκατάσταση.
Εκτο, η πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη. Μπορεί να μας φαίνεται περίεργο, όμως η Ελλάδα κατατάσσεται σε ικανοποιητική θέση στους παγκόσμιους δείκτες υγείας. Παρά τα προβλήματα, η πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία είναι δεδομένη και καθολική, ενώ η ιδιωτική ασφάλιση υγείας χρησιμοποιείται ευρέως και κοστίζει πολύ λιγότερο απ’ ό,τι στις ΗΠΑ, με μικρότερους χρόνους αναμονής και αγγλόφωνους επαγγελματίες. Βέβαια, η επάρκεια της υγειονομικής περίθαλψης/κάλυψης στην Ελλάδα συνδέεται άμεσα με την απόσταση από τα αστικά κέντρα, όπου βρίσκονται και οι μεγάλες νοσηλευτικές μονάδες. Για πολλά νησιά, π.χ., το πρόβλημα είναι πασιφανές.
Εβδομο, πέρα από τα προαναφερθέντα για τις βίζες (Golden, FIP κ.ά.), το ελληνικό κράτος παρέχει ικανοποιητικά φορολογικά κίνητρα για τους ξένους συνταξιούχους. Με τη θεσμοθέτηση ειδικών φορολογικών καθεστώτων για τους αλλοδαπούς συνταξιούχους, προσφέρει έναν ενιαίο φορολογικό συντελεστή (7%) επί του εισοδήματος από αλλοδαπή πηγή, συμπεριλαμβανομένων συντάξεων, μερισμάτων, επενδυτικών αποδόσεων, για ορισμένο χρονικό διάστημα, ακόμη και 10-15 έτη σε πολλές περιπτώσεις.
Με άλλα λόγια, αν ένας Αμερικανός συνταξιοδοτηθεί στην Ελλάδα και μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία, μεγάλο μέρος των φόρων που θα κατέβαλε στις ΗΠΑ θα παραμείνει στην τσέπη του, κάτι που κάνει τα «μαθηματικά της μετακόμισης στο εξωτερικό» πολύ πιο ευνοϊκά για τους Αμερικανούς συνταξιούχους.
Ογδοο, οι ευκαιρίες στον τομέα των ακινήτων. Πολλοί Αμερικανοί συνταξιούχοι προτιμούν την αγορά ενός σπιτιού συγκριτικά με το ενοίκιο, καθώς το ελληνικό real estate τους προσφέρει σημαντικές δυνατότητες.
Η ανάκαμψη στις τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα είναι ραγδαία, μετά τη βύθισή τους επί της μνημονιακής περιόδου. Ωστόσο, οι τιμές σε πολλές περιοχές παραμένουν πιο προσιτές απ’ ό,τι στις παράκτιες αγορές των ΗΠΑ, τις οποίες προτιμούν οι συνταξιούχοι. Αρκετοί Αμερικανοί συνταξιούχοι λειτουργούν εξάλλου επενδυτικά. Αγοράζουν παλαιότερα σπίτια και τα ανακαινίζουν εξατομικεύοντας τον χώρο τους, αλλά και αυξάνοντας την αξία τους.
Ενατο, η ικανοποιητική δημόσια ασφάλεια. Η Ελλάδα έχει βαθμολογία «Επιπέδου 1» από τον ταξιδιωτικό οδηγό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που υποδηλώνει ότι είναι γενικά ασφαλής για τους Αμερικανούς ταξιδιώτες. Επίσης, κατατάσσεται 60ή από τις 163 στον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ειρηνική της κατάσταση παρά τις τριβές με την Τουρκία και το γεγονός ότι βρίσκεται σε μια καυτή γεωπολιτικά περιοχή του πλανήτη. Βεβαίως, δεν παραγνωρίζονται προβλήματα με τη μικροεγκληματικότητα, τις κλοπές κ.λπ., ειδικά σε περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση και τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.
Δέκατο, η κορυφαία ιστορική και πολιτιστική ελληνική κληρονομιά. Περαιτέρω αναφορές δεν χρειάζονται.
Στον αντίποδα, ανάμεσα στα αγκάθια που δυσχεραίνουν τη μετεγκατάσταση στην Ελλάδα ενός Αμερικανού συνταξιούχου είναι, πρώτον, η γραφειοκρατία, παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει ειδικά την τελευταία εξαετία, και σε ό,τι αφορά τα φορολογικά και ιδιοκτησιακά θέματα υπάρχει η ανάγκη βοήθειας από δικηγορικά ή/και φοροτεχνικά γραφεία και, δεύτερον, η δυσκολία στη γλώσσα.
Σύμφωνα με τον 34ο Ετήσιο Παγκόσμιο Δείκτη Συνταξιοδότησης που καταρτίζει η International Living, η Ελλάδα κατατάσσεται τα τελευταία τρία χρόνια μεταξύ 7ης και 8ης θέσης, με τον Παναμά στην πρώτη σε ό,τι αφορά τον καλύτερο προορισμό παγκοσμίως για να συνταξιοδοτηθεί κανείς.
Εξάλλου, σύμφωνα με άλλη πρόσφατη έρευνα της εταιρείας συνταξιοδοτικών θεμάτων Expatsi σε 13.000 Αμερικανούς συνταξιούχους, η χώρα μας βρίσκεται στη 10η θέση της προτίμησής τους για εγκατάσταση στο εξωτερικό, με την Πορτογαλία στην πρώτη.
Αντιθέτως, οι εταιρείες που απευθύνονται αποκλειστικά σε Αμερικανούς συνταξιούχους τούς υποδεικνύουν... όλη τη χώρα: από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και τα άλλα αστικά κέντρα μέχρι τα χωριά του Πηλίου, τα Ζαγοροχώρια, ακόμα και αυτά των ελάχιστων κατοίκων που προαναφέρθηκαν. Και από τα νησιά-τουριστικά θέρετρα, όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Κως, η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Σύρος, μέχρι πολύ μικρότερα, όπως η Σύμη, η Χάλκη, οι Παξοί κ.ά.
Σύμφωνα με τα πλέον επικαιροποιημένα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ και της Τραπέζης της Ελλάδος, το φετινό οκτάμηνο 1,078 εκατομμύρια Αμερικανοί ταξίδεψαν στην Ελλάδα έναντι 1,016 εκατομμυρίων το αντίστοιχο περυσινό διάστημα και 1,547 εκατομμυρίων στο σύνολο του 2024 - αύξηση 6,1%. Επίσης, το ίδιο διάστημα οι εισπράξεις από Αμερικανούς τουρίστες είναι αυξημένες κατά 20,6% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας στα 1,174 δισ. ευρώ έναντι 973 εκατ. το 2024 και 1,584 δισ. για το σύνολο του 2024. Ο εν λόγω πήχης μετά βεβαιότητας θα συντριβεί φέτος.
Υποσημείωση: όλοι οι Αμερικανοί συνταξιοδοτικοί σύμβουλοι προτρέπουν τους συμπατριώτες τους μελλοντικούς ή και νυν συνταξιούχους προτού πάρουν οριστική απόφαση για το πού θέλουν να ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους, να επισκεφτούν μια-δυο φορές την Ελλάδα για να αποκτήσουν μια αυθεντική γεύση απ’ αυτή και τα θέλγητρά της. Δείχνοντας πάλι τον ίδιο δρόμο...
Φωτογραφία: 123RF / Visual Hellas
Σε ανοδική πορείαΓια τους Αμερικανούς ειδικούς αφενός της αγοράς του real estate και αφετέρου των συνταξιοδοτικών θεμάτων, η Ελλάδα δεν έχει ακόμα κατακτήσει την κορυφή των προτιμήσεων των συμπατριωτών τους συνταξιούχων για μόνιμη εγκατάσταση, αλλά βρίσκεται πλέον σε εντυπωσιακή ανοδική τροχιά, που εφόσον συνεχιστεί τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί.
