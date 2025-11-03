ALCO: Στις 11,6 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, διαρκής αύξηση των αναποφάσιστων
Δυόμισι μονάδες μέσα σε έναν μήνα ανέβηκε το ποσοστό των αναποφάσιστων - Από τον χώρο του Κέντρου και της Κεντροδεξιάς οι περισσότεροι - Δείτε την παρουσίαση της έρευνας
Πτώση μικρότερη της μονάδας για τη ΝΔ και οριακή άνοδο του ΠΑΣΟΚ καταγράφει η ALCO στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Alpha. Χωρίς να κάνει εκτίμηση ψήφου, η εταιρεία κατέγραψε προβάδισμα 11,6 μονάδων για το κυβερνών κόμμα στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων.
Συγκεκριμένα, η ΝΔ μετρήθηκε στο 23,3% από 24% τον περασμένο μήνα στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων και το ΠΑΣΟΚ στο 11,7% από 11,5%. Πτώση 1,2 μονάδων καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ νέες απώλειες εμφανίζει η Πλεύση Ελευθερίας.
Ωστόσο, αυτό που κυριαρχεί στη μέτρηση είναι η σημαντική αύξηση των αναποφάσιστων, που - σύμφωνα με τα στοιχεία της ALCO - προέρχονται κυρίως από τον χώρο της Κεντροδεξιάς και του Κέντρου. Μετρήθηκαν στο 21,5% του συνόλου, με σημαντική αύξηση 2,5 μονάδων μέσα σε έναν μήνα. Μάλιστα, οι έξι στους δέκα είναι γυναίκες.
Η ALCO κατέγραψε μαζική δυσπιστία για την Δικαιοσύνη, τα κόμματα και την κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 83% δηλώνει ότι υπάρχει «κρίση θεσμών» , ενώ η εμπιστοσύνη είναι στο 20% για τη Δικαιοσύνη, στο 18% για την κυβέρνηση, στο 14% για τη Βουλή και στο... 10% για τα κόμματα!
Δείτε την παρουσίαση της έρευνας:
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-ddz90g48wc95)
