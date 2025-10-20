Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Περιπολικό μετέφερε... ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ στο Καματερό - Διατάχθηκε ΕΔΕ μετά το βίντεο στο TikTok
Περιπολικό μετέφερε... ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ στο Καματερό - Διατάχθηκε ΕΔΕ μετά το βίντεο στο TikTok
Σύμφωνα με πληροφορίες στο περιπολικό επέβαινε ένας αστυνομικός - Το βίντεο ανέβηκε στα social media με λεζάντα: «Το περιπολικό δεν είναι ταξί»
Ένορκη διοικητική εξέταση διετάχθη για το βίντεο που κάνει τον «γύρο» του διαδικτύου και αποτυπώνει ένα περιπολικό με ανοιχτό πορτ μπαγκαζ να μεταφέρει ένα ψυγείο στην περιοχή του Καματερού.
Το βίντεο δημοσιεύθηκε στο TikTok από έναν χρήστη ο οποίος το συνόδευσε με τη λεζάντα: «Το περιπολικό δεν είναι ταξί».
Υπενθυμίζεται ότι αυτή ήταν η απάντηση που έλαβε η Κυριακή Γρίβα από αστυνομικό του κέντρου της ΕΛ.ΑΣ., λίγο πριν από τη δολοφονία της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο περιπολικό επιβαίνει ένας αστυνομικός και γίνεται έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος είναι αυτός αλλά και για ποιον λόγο προέβη στην πράξη αυτή.
Το βίντεο δημοσιεύθηκε στο TikTok από έναν χρήστη ο οποίος το συνόδευσε με τη λεζάντα: «Το περιπολικό δεν είναι ταξί».
@angelos___xxxxxl
το περιπολικό δεν είναι ΤΑΞΊ♬ πρωτότυπος ήχος - Κωνσταντίνος Τελίδης
Υπενθυμίζεται ότι αυτή ήταν η απάντηση που έλαβε η Κυριακή Γρίβα από αστυνομικό του κέντρου της ΕΛ.ΑΣ., λίγο πριν από τη δολοφονία της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο περιπολικό επιβαίνει ένας αστυνομικός και γίνεται έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος είναι αυτός αλλά και για ποιον λόγο προέβη στην πράξη αυτή.
Ειδήσεις σήμερα:
Ψάχνουμε τον δεύτερο... Τσίπρας, Ανδρουλάκης ή Καρυστιανού;
Πουθενά κανείς στον κόσμο δεν «κατασκηνώνει» στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μόνο στην Ελλάδα
«Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός, ηδονιζόταν να τον ικετεύω για τη ζωή μου» - Το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιουφρέ
Ψάχνουμε τον δεύτερο... Τσίπρας, Ανδρουλάκης ή Καρυστιανού;
Πουθενά κανείς στον κόσμο δεν «κατασκηνώνει» στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μόνο στην Ελλάδα
«Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός, ηδονιζόταν να τον ικετεύω για τη ζωή μου» - Το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιουφρέ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα