Λάρισα Καρκινοπαθής Φάρμακο Πανεπιστημιακό Νοσομείο Λάρισας

Έδωσαν λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας - Διατάχθηκε ΕΔΕ

Η ασθενής παραμένει στην κλινική και συνεχίζεται η θεραπεία της - Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για το περιστατικό

Καρκινοπαθής ασθενής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας έλαβε λάθος φάρμακο, προκαλώντας συναγερμό στο ιατρικό προσωπικό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, κατά τη διάρκεια της χορήγησης φαρμάκου χημειοθεραπείας διαπιστώθηκε από τη νοσηλεύτρια, η οποία ήταν παρούσα, ότι της χορηγούσε λάθος σκεύασμα.

 Αμέσως, σταμάτησε τη διαδικασία και ειδοποιήθηκε γιατρός ο οποίος εξέτασε την ασθενή και διαπίστωσε ότι από το φάρμακο που της χορηγήθηκε δεν διατρέχει κίνδυνο για την υγεία της.  Για την υπόθεση έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

«Στην Ογκολογική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας, πριν από λίγη ώρα και κατά τη διάρκεια της χορήγησης φαρμάκου χημειοθεραπείας διαπιστώθηκε από τη νοσηλεύτρια, η οποία ήταν παρούσα, ότι της χορηγούσε λάθος σκεύασμα. Αμέσως, σταμάτησε τη διαδικασία και ειδοποιήθηκε θεράπων ιατρός ο οποίος εξέτασε την ασθενή και διαπίστωσε ότι από το φάρμακο που της χορηγήθηκε δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο για την υγεία της. Η ασθενής παραμένει στην κλινική και συνεχίζεται η θεραπεία της. Έχει διαταχθεί κατεπείγουσα ΕΔΕ και απομάκρυνση των νοσηλευτριών από την Ογκολογική Κλινική».

