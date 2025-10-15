Πάνος Ρούτσι: Εξετάστηκε στον «Ευαγγελισμό» και αποχώρησε παρουσία συγγενών
Πάνος Ρούτσι: Εξετάστηκε στον «Ευαγγελισμό» και αποχώρησε παρουσία συγγενών
Χθες βράδυ μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό» με υπέρταση και τάση λιποθυμίας
Στον Ευαγγελισμό μεταφέρθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης ο Πάνος Ρούτσι.
Ο πατέρας του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών βρισκόταν στο Σύνταγμα ενώ έχει σταματήσει την απεργία πείνας από την προηγούμενη Τρίτη 7 Οκτωβρίου μετά από 23 ημέρες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αισθάνθηκε αδυναμία και είχε έντονες ζαλάδες. Το ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκε άμεσα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
Εκεί, εξετάσθηκε ενδελεχώς, υποβλήθηκε σε αξονική εγκεφάλου, σε τρίπλεξ καρωτίδων και στο τέλος έφυγε παρουσία συγγενών, αφού του δόθηκαν κάποιες οδηγίες από τους γιατρούς.
