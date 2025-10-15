Στον Ευαγγελισμό ο Ρούτσι με υπέρταση και τάση λιποθυμίας - Ήταν στο Σύνταγμα ενώ δεν κάνει απεργία πείνας
ΕΛΛΑΔΑ
Πάνος Ρούτσι Τέμπη Σύνταγμα

Στον Ευαγγελισμό ο Ρούτσι με υπέρταση και τάση λιποθυμίας - Ήταν στο Σύνταγμα ενώ δεν κάνει απεργία πείνας

Εισήχθη στα επείγοντα του νοσοκομείου για να υποβληθεί σε εξετάσεις

Στον Ευαγγελισμό ο Ρούτσι με υπέρταση και τάση λιποθυμίας - Ήταν στο Σύνταγμα ενώ δεν κάνει απεργία πείνας
103 ΣΧΟΛΙΑ
Στον Ευαγγελισμό μεταφέρθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης ο Πάνος Ρούτσι.

Ο πατέρας του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών βρισκόταν στο Σύνταγμα ενώ έχει σταματήσει την απεργία πείνας από την προηγούμενη Τρίτη 7 Οκτωβρίου  μετά από 23 ημέρες.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ένιωσε τάση λιποθυμίας και στις 23:49 κλήθηκε το ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει. Ο Ρούτσι μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό με υπέρταση και εισήχθη στα επείγοντα του νοσοκομείου για να υποβληθεί σε εξετάσεις.


Ειδήσεις σήμερα:

Δώσε μου χρήματα γιατί θα αποκαλύψω τι κάνεις με τα παιδιά, εκβίαζε ο 22χρονος τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ - Όλα όσα υποστηρίζει ο συνεργός

Έρευνα: Γιατί έχουμε τόσα αυτοάνοσα; Οι Νομπελίστες γιατροί ξεκλείδωσαν τον μηχανισμό γένεσής τους

Ποιος και πώς «έφαγε» τον Bobby the Greek στον Καναδά - Τον παρακολουθούσαν πέντε περιπολικά με δέκα αστυνομικούς
103 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης