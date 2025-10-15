Στον Ευαγγελισμό ο Ρούτσι με υπέρταση και τάση λιποθυμίας - Ήταν στο Σύνταγμα ενώ δεν κάνει απεργία πείνας
Στον Ευαγγελισμό ο Ρούτσι με υπέρταση και τάση λιποθυμίας - Ήταν στο Σύνταγμα ενώ δεν κάνει απεργία πείνας
Εισήχθη στα επείγοντα του νοσοκομείου για να υποβληθεί σε εξετάσεις
Στον Ευαγγελισμό μεταφέρθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης ο Πάνος Ρούτσι.
Ο πατέρας του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών βρισκόταν στο Σύνταγμα ενώ έχει σταματήσει την απεργία πείνας από την προηγούμενη Τρίτη 7 Οκτωβρίου μετά από 23 ημέρες.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ένιωσε τάση λιποθυμίας και στις 23:49 κλήθηκε το ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει. Ο Ρούτσι μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό με υπέρταση και εισήχθη στα επείγοντα του νοσοκομείου για να υποβληθεί σε εξετάσεις.
