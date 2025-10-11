Με 150 σκηνοθετημένα βίντεο στο TikTok έστηναν την παγίδα για να «στρατολογούν» Νεπαλέζους εργάτες

Ανάμεσα στις περιοχές που «διαφήμιζαν» ήταν η Ηλεία, η Βοιωτία και η Λάρισα - Οι δύο δρόμοι μεταφοράς των άτυχων Νεπαλέζων στην Ελλάδα