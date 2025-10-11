Με 150 σκηνοθετημένα βίντεο στο TikTok έστηναν την παγίδα για να «στρατολογούν» Νεπαλέζους εργάτες
Ανάμεσα στις περιοχές που «διαφήμιζαν» ήταν η Ηλεία, η Βοιωτία και η Λάρισα - Οι δύο δρόμοι μεταφοράς των άτυχων Νεπαλέζων στην Ελλάδα
Ούτε ένα ούτε δύο αλλά 150 βίντεο με εκατομμύρια προβολές χρηστών σε όλο τον κόσμο είχε αναρτήσει στο TikTok η «διαμεσολαβήτρια» στοχεύοντας κυρίως άνδρες από το Νεπάλ προκειμένου να έρθουν να εργαστούν στην χώρα μας τάζοντας καλύτερες χρηματικές απολαβές.
Μόνο που τα βίντεο, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν «σκηνοθετημένα» για εργασία στον αγροτικό τομέα με νόμιμη απασχόληση και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας. Ανάμεσα στις περιοχές που «διαφήμιζαν» ήταν η Ηλεία, όπως και άλλοι νομοί της Πελοποννήσου, αλλά έφθαναν στη Βοιωτία και τη Λάρισα.
Η κατηγορουμένη τους ανακοίνωνε ότι θα μεριμνούσε για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα μας έναντι αμοιβής, η οποία θα εξοφλείτο σταδιακά μέσω της παρεχόμενης από αυτούς εργασίας, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό δεσμό οικονομικής εξάρτησης και χρέους.
H είσοδος των αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια πραγματοποιούταν είτε αεροπορικώς, είτε μέσω της διέλευσης των χερσαίας συνόρων με τη Βόρεια Μακεδονία.
Στην πρώτη περίπτωση, η βασική κατηγορούμενη μεριμνούσε για την αποστολή των ταξιδιωτικών εγγράφων και την έκδοση εισιτηρίων, ενημερώνοντας τους αλλοδαπούς για το οφειλόμενο ποσό που περιλάμβανε τα έξοδα μεταφοράς και την «αμοιβή» της. Με την άφιξή τους στο αεροδρόμιο Αθηνών, οι διακινούμενοι καθοδηγούνταν από συγκεκριμένα άτομα να πάνε στην πλατεία Βικτωρίας και από εκεί σε διάφορες πόλεις.
Στη δεύτερη περίπτωση, κανόνιζαν τη μεταφορά των αλλοδαπών οδικώς από τη Σερβία μέχρι τα χερσαία σύνορα της χώρας μας με την Βόρεια Μακεδονία, ερχόμενοι σε συνεννόηση με συνεργούς τους.
Εκεί τους περίμεναν άλλοι διακινητές και μετά την είσοδό τους στην Ελλάδα, μεταφέρονταν σε διαμερίσματα ή άλλους χώρους προσωρινής διαμονής υπό συνεχή επιτήρηση, ενώ συχνά τους αφαιρούσαν τα ταξιδιωτικά έγγραφα ως μέσο πίεσης. Κατά τη μεταφορά τους, ορισμένοι αλλοδαποί εξαναγκάζονταν σε καταβολή χρημάτων ή υπέστησαν σωματική βία και απειλές. Υπήρχαν και απαγωγές με σκοπό την καταβολή χρηματικών ποσών προς τους δράστες ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωσή τους.
Όσοι αντιδρούσαν αντιμετώπιζαν απειλές, εκφοβισμό ή σωματική βία. Ενδεικτικά, επτά εργάτες υπήκοοι Νεπάλ που επιχείρησαν να διαφύγουν εντοπίστηκαν στην Αθήνα από τους βασικούς κατηγορούμενους, οι οποίοι, μέσω τρίτων ατόμων πακιστανικής καταγωγής, τους απήγαγαν και τους μετέφεραν στα Φάρσαλα Λαρίσης, όπου εξαναγκάστηκαν σε εργασία χωρίς αμοιβή.
Το μηνύματα στο WhatsAppΤα βίντεο στο Tik Tok ήταν το «δόλωμα» και ο ενδιαφερόμενος στη συνέχεια έστελνε μήνυμα στο WhatsApp της «διαμεσολαβήτριας». Εκείνη στη συνέχεια αποσπούσε τη συναίνεσή τους προκειμένου ταξιδέψουν στη χώρα μας.
Η εργασιακή εκμετάλλευσηΟι αλλοδαποί μεταφέρονταν τελικά σε αγροτικές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τις αρχές, διέμεναν σε πρόχειρα καταλύματα ή αποθήκες και απασχολούνταν σε εξαντλητικές αγροτικές εργασίες υπό την εποπτεία των αλλοδαπών επιστατών οι οποίοι λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι, διαχειριζόμενοι τη διαμονή, την εργασία και την επιτήρηση των εργατών. Οι συνθήκες εργασίας ήταν εξαιρετικά σκληρές, χωρίς ωράρια ή ανάπαυση, ενώ οι διακινούμενοι λάμβαναν ελάχιστα ή καθόλου χρήματα με το πρόσχημα αποπληρωμής του «χρέους».
