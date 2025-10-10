«Θα με σκοτώσεις, πες μου για τη Νεπαλέζα»: Οι διάλογοι του κυκλώματος που εκμεταλλευόταν μετανάστες
«Θα με σκοτώσεις, πες μου για τη Νεπαλέζα»: Οι διάλογοι του κυκλώματος που εκμεταλλευόταν μετανάστες

Τους εκβίαζαν και τους έστελναν για αγροτικές εργασίες στην Ελλάδα - Η υπόθεση επεκτείνεται σε Αργολίδα, Ηλεία, Αρκαδία, Λακωνία, Μεσσηνία, Λάρισα και Βοιωτία

«Θα με σκοτώσεις, πες μου για τη Νεπαλέζα»: Οι διάλογοι του κυκλώματος που εκμεταλλευόταν μετανάστες
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες των μελών της οργάνωσης (κυρίως Πακιστανοί) που εκμεταλλευόταν εργασιακά και οικονομικά μετανάστες κυρίως από το Νεπάλ.

Τα μέλη του κυκλώματος έφερναν στη χώρα μας ανθρώπους που αναζητούσαν μία καλύτερη ζωή και στη συνέχεια τους ανάγκαζαν να εργάζονται σκληρά με μηδαμινές απολαβές.


«Δεν ήρθε η Νεπαλέζα στη φράουλα»

Μέλος Α: Η μ... δεν ήρθε στην φράουλα; Έλα S. Τι έγινε; Θα με σκοτώσεις. Πες μου για την Νεπαλέζα.

Μέλος. Β: Ποιος;

Μέλος: Η Νεπαλέζα...


«Δεν θέλουνε να το γεμίσουνε»

Μελος Α: Πες και στα παιδιά ρε μ... θέλει λίγο μισή ρεμούλκα τέσσερις τόνους το φορτηγό.

Μέλος Β: Και τι λένε;

Μέλος Α: Να κάτσουν να το γεμίσουμε. Δεν θέλουνε να το γεμίσουνε.

Κλείσιμο
Μέλος Β: Τα κάτσουνε, τα κάτσουνε. Κλείσε τελεφωνό. Θα πάρω εγώ τώρα, τώρα, τώρα, τώρα τα πάρω.

Μέλος Α: Ντάξει, ντάξει.

Μέλος Β: Θα κάτσουνε λίγο κουραστούνε και μετά πάλι ντουλέψουνε.

Μέλος Α: Ωραία και θα πάω να τους πάρω ότι θέλουνε πες τους.

Μέλος Β: Ναι, ναι, ναι, ναι, μην αγχώνεσαι κλείσε. Εγώ τα παίρνω τώρα τα παιδιά τελεφωνό. Δύο λεπτά.

Μέλος Α: Έλα, κλείσε, κλείσε.

Μέλος Β: Έγκινε.


«Η Νεπαλέζα λέει κακά πράγματα για σένα»

Χαρακτηριστικός είναι και ο παρακάτω διάλογος

Μέλος Α: Ήρθε εδώ μία Νεπαλέζα.

Μέλος Β: Δική μου Νεπαλέζα;

Μέλος Α: Ναι σε ξέρει.

Μέλος Β: Εμένα με ξέρουν όλοι οι Νεπαλέζοι.

Μέλος Α: Για εσένα όμως λέει κακά πράγματα.

Μέλος Β: Τι κακά πράγματα λέει για μένα;

Μέλος Α: Λέει ότι ο Α. Α. δεν πληρώνει λεφτά για τη δουλειά.

Μέλος Β: Έτσι είναι;

Μέλος Α: Ναι αυτή δεν είναι καινούργια, είναι παλιά. Ήταν στο Άργος όπου δούλευε για πορτοκάλια.

Μέλος Β: Δούλευε στο Άργος για πορτοκάλια;

Μέλος Α: Ναι.

Μέλος Β: Δούλευε για πορτοκάλια; Με ποιον ήτανε; Στον Ρ.;

Μέλος Α: Ναι στον Ρ.

Μέλος Β: Έχεις φωτογραφία;

Μέλος Α: Όχι δεν έχω.

Μέλος Β: Ωραία αύριο το πρωί να μου στείλεις φωτογραφία της.

Μέλος Α: Οκ, αλλά να ξέρεις ότι λέει συνέχεια κακά πράγματα για σένα.


Πώς δρούσαν

Τα μέλη της οργάνωσης προσέγγιζαν υπηκόους Νεπάλ που διέμεναν σε χώρες των Βαλκανίων, κυρίως στη Ρουμανία και τους υπόσχονταν νόμιμη εργασία και υψηλές απολαβές στην Ελλάδα.

Μόλις οι ενδιαφερόμενοι ανταποκρίνονταν, μία γυναίκα μέλος της ομάδας εξασφάλιζε τη συγκατάθεσή τους να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, με αντάλλαγμα ένα ποσό που θα πλήρωναν από την εργασία τους. Έτσι δημιουργούνταν δεσμός οικονομικής εξάρτησης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 10 άτομα από το Πακιστάν ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ενώ διασώθηκαν 25 θύματα εμπορίας ανθρώπων. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 194 προσαγωγές για την υπόθεση που επεκτείνεται σε Αργολίδα, Ηλεία, Αρκαδία, Λακωνία, Μεσσηνία, Λάρισα και Βοιωτία. 

Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
