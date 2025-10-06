Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Ζάκυνθος: Συνελήφθη 39χρονος για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή - Αντιστάθηκε στη σύλληψη
Ζάκυνθος: Συνελήφθη 39χρονος για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή - Αντιστάθηκε στη σύλληψη
Σε έρευνα που έγινε σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοκαΐνη συνολικού βάρους 24,3 γραμμαρίων, ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 39,7 γραμμαρίων, μαχαίρι διπλής λεπίδας κ.α.
Στη σύλληψη ενός 39χρονου για διακίνηση ναρκωτικών, οπλοκατοχή και βία κατά αστυνομικών προχώρησε η Αστυνομία το πρωί του Σαββάτου (4/10) στο Καλαμάκι στη Ζάκυνθο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί εντόπισαν τον 39χρονο να κινείται με μοτοσικλέτα στην περιοχή του Καλαμακίου, και του έκαναν σήμα να σταματήσει. Εκείνος, για να αποφύγει τον έλεγχο τράπηκε σε φυγή, ενώ, όταν τελικά εγκλωβίστηκε και ακινητοποιήθηκε, αντιστάθηκε της σύλληψης.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
- κοκαΐνη συνολικού βάρους 24,3 γραμμαρίων,
- ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 39,7 γραμμαρίων,
- μαχαίρι διπλής λεπίδας,
- ζυγαριά ακριβείας,
- 1 κινητό τηλέφωνο και
- το χρηματικό ποσό των 94 ευρώ.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου και μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του παραπέμφθηκε στον κ. Ανακριτή.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί εντόπισαν τον 39χρονο να κινείται με μοτοσικλέτα στην περιοχή του Καλαμακίου, και του έκαναν σήμα να σταματήσει. Εκείνος, για να αποφύγει τον έλεγχο τράπηκε σε φυγή, ενώ, όταν τελικά εγκλωβίστηκε και ακινητοποιήθηκε, αντιστάθηκε της σύλληψης.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
- κοκαΐνη συνολικού βάρους 24,3 γραμμαρίων,
- ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 39,7 γραμμαρίων,
- μαχαίρι διπλής λεπίδας,
- ζυγαριά ακριβείας,
- 1 κινητό τηλέφωνο και
- το χρηματικό ποσό των 94 ευρώ.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου και μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του παραπέμφθηκε στον κ. Ανακριτή.
Ειδήσεις σήμερα:
Πάνος Ρούτσι: Δεκτό το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Ο Λάκης Γαβαλάς περιγράφει πώς αντιμετώπισε άνδρα που τον εκφόβιζε στη φυλακή: «Έπεσε απόλυτη σιγή»
Το μπιστρό - θρύλος του Παρισιού που σερβίρει ένα μόνο πιάτο εδώ και πάνω από μισό αιώνα
Πάνος Ρούτσι: Δεκτό το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Ο Λάκης Γαβαλάς περιγράφει πώς αντιμετώπισε άνδρα που τον εκφόβιζε στη φυλακή: «Έπεσε απόλυτη σιγή»
Το μπιστρό - θρύλος του Παρισιού που σερβίρει ένα μόνο πιάτο εδώ και πάνω από μισό αιώνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα