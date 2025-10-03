Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι και το απόγευμα - Μήνυμα του 112 σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Χαλκιδική και Λήμνο

‼️Μόλις ήχησε το 112 στη Λήμνο‼️ Posted by LimnosLive.gr on Thursday, October 2, 2025

«Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Σερρών από τις βραδινές ώρες της 2/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 3/10/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει το μήνυμα.Η κακοκαιρία μετακινείται προς τα ανατολικά τμήματα της χώρας και θα επηρεάσει τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.Λόγω των καιρικών φαινομένων, ο δήμος Ρόδου ανακοίνωσε πως θα είναι κλειστά τα σχολεία στο νησί . Στο μεταξύ, κλειστά θα είναι και τα σχολεία στη Ζάκυνθο.Τα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα στο Αιτωλικό όπου αρκετοί δρόμοι πλημμύρισαν ενώ τα νερά μπήκαν και σε σπίτια. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν ηλικιωμένες γυναίκες από το σπίτι τους, στην ανατολική πλευρά του Αιτωλικού. Στο μεταξύ, άντληση υδάτων από υπόγειους χώρους στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποίησε η Πυροσβεστική, μετά την έντονη βροχόπτωση.Στο μεταξύ, για αρκετές ώρες έβρεχε σε περιοχές της Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας,ξεριζώθηκε με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό περαστικού.Όπως δείχνουν καρέ από το σημείο, ο άνδρας αμέσως μετά βρισκόταν στο οδόστρωμα, ενώ ο κορμός του δέντρου έπεσε πάνω σε ΙΧ, με αποτέλεσμα να ανακοπεί η περαιτέρω πτώση του. Ο περαστικός τραυματίστηκε σοβαρά και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ να τον παραλάβει.

Πάνω από 80 κλήσεις στην Πυροσβεστική



Το Κέντρο Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος κατά την εκδήλωση ισχυρών βροχών, καταιγίδων και τοπικών χαλαζοπτώσεων την Πέμπτη δέχτηκε δεκάδες κλήσεις. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική:



- Στην Αττική: 29 κλήσεις, με ενέργειες σε 8 αντλήσεις υδάτων και 10 κοπές δέντρων.

- Στην Αιτωλοακαρνανία: 30 κλήσεις με ενέργειες σε 8 αντλήσεις υδάτων, 4 κοπές δέντρων και 3 αφαιρέσεις αντικειμένων.

- Στη Μεσσηνία: 8 κλήσεις με ενέργειες σε 3 αντλήσεις υδάτων

- Στην Ήπειρο (Νομοί Πρέβεζας και 'Αρτας ): 15 κλήσεις με ενέργειες σε 6 αντλήσεις υδάτων και 5 κοπές δέντρων.



Στους Παξούς το μεγαλύτερο ύψος βροχής - Μεγάλα ύψη κατά τόπους στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά



Στους Παξούς καταγράφηκε το μεγαλύτερο αθροιστικό ύψος βροχής χθες έως τις 20:20 και ήταν ίσο με 99.6 χιλιοστά, όπως αναφέρει το meteo.gr/ ΕΑΑ. Σύμφωνα με το δικτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών οι περιοχές όπου καταγράφηκε ύψος βροχής άνω των 90 χιλιοστών είναι η Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας και τα Δερβίζιανα Ιωαννίνων ( 92.6 και 91.4 χιλιοστά βροχής αντίστοιχα).



Σε χάρτη του meteo.gr / ΕΑΑ παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 20:20 της Πέμπτης 02/10, . Στον ίδιο χάρτη σημειώνονται και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη αθροιστικού υετού. Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται βροχή έχουν καταγράψει 433 από τους 541 ενεργούς σταθμούς του δικτύου (ποσοστό περίπου 80%).





Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες



Συστάσεις απευθύνει εκ νέου η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.



Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.



Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:



• Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

• Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

• Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

• Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

• Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.



Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:



Αν βρίσκεστε στο σπίτι



• Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

• Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.



Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο



• Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

• Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

• Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

• Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.



Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο



• Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

• Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

• Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

• Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

• Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

• Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

• Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

• Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

• Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.



Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.



Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

Ο καιρός σήμερα



Bροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, αναμένονται αρχικά στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στο Αιγαίο και στην Κρήτη ενώ τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά. Από το πρωί τα φαινόμενα σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Αιγαίο θα εξασθενήσουν σταδιακά. Από το μεσημέρι, τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής αλλά και νησιωτικής χώρας, χωρίς όμως να αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Λίγες τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας.



Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 8 έως 18, στη Θράκη από 9 έως 20, στη Θεσσαλία από 8 έως 18, στην Ήπειρο από 8 έως 16, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 10 έως 21, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 16, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 15 έως 21, στις Κυκλάδες από 16 έως 23, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 23 και στην Κρήτη από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη θερμοκρασία αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.



Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες έως δυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 και πρόσκαιρα κατά τόπους 7 μποφόρ. Εξαίρεση αποτελεί ο Θερμαϊκός και οι Σποράδες όπου οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ.



Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές έως δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.



Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες. Πιθανότητα ισχυρών φαινόμενων υπάρχει έως το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 8 έως 11 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.



Ο καιρός το Σάββατο 4 Οκτωβρίου



Άστατος καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν έως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο και πιθανώς στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής Πελοποννήσου.



Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία στα κεντρικά και τα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 20 αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 20 με 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Κυριακή 5 Οκτωβρίου



Στη δυτική Ελλάδα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και μέχρι το απόγευμα στο ανατολικό Αιγαίο, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες βροχές μικρής διάρκειας. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το μεσημέρι στα νότια πελάγη 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.



